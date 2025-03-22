佳境を迎えつつある2026年ワールドカップに向けたアジア最終予選。グループCでは日本代表は3試合を残して本大会行きを決めている。25日に日本と対戦するサウジアラビアは、20日にホームで行われた中国戦に1-0で勝利。中国選手から頭部へのキックを受けたサウジ選手が負傷するアクシデントもあった試合の後にはこんなシーンもあった。サウジのエルヴェ・ルナール監督が、中国のブランコ・イヴァンコヴィッチ監督の胸倉をつかむ！？