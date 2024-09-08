NCTのジェヒョンが、大変だった時期に言及した。6日、YouTubeチャンネル「もっとつまらないものですが」には「チョン・ジェヒョンがお酒を飲む。それならもう私たちはここに閉じ込められて生きる」というタイトルの映像が掲載された。映像の終わり頃、MCのイ・ヨンジはジェヒョンに今後の目標を尋ねた。これにジェヒョンは「情熱が残っていれば、ディナーショーをしてみたい。音楽を楽しめる時まで、できることを全てやる」と答え