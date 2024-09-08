管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、誰でも手軽に作れるレシピが人気の料理家、山本ゆりさんの「親子丼」を作ってみました！コンテナひとつで完成するので洗い物もラク。むずかしい火加減の調整も不要でレンジにお任せでOKなのに、卵がとろとろで美味しい親子丼ができちゃうんです！【詳細】他の記事はこちら山本ゆりさんの「親子丼」再現レシピ親子丼の材料（1人分）鶏もも肉80g玉ねぎ1／8