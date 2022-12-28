埼玉県飯能市で起きた親子3人殺害事件。12月27日、『めざまし8』（フジテレビ系）に出演した武井壮のコメントが、賛否を呼んでいる。事件が起きたのは、12月25日のこと。飯能市の住宅で、60代の夫婦と30代の娘が鈍器で頭などを殴られ、殺害されているのが見つかった。同日夜、殺人未遂の疑いで逮捕された斎藤淳容疑者は、調べに対し「言いたくありません」と供述を拒んでいるという。現場の住宅では、以前、車などが傷つけら