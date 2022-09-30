スムージージュース専門店「Jamba」（ジャンバ）の「Kitchen Labo グランスタ丸の内店」が、2022年9月30日に閉店する。「ジャンバ ジャパン」公式サイトでは、国内3店舗の全店閉店を9月2日付で掲載している。「グローバルワーク」など衣料品ブランドを多数展開する「アダストリア」の子会社「ADASTRIA eat Creations」（アダストリアイートクリエイションズ）が、日本独占展開権を取得していた。3店舗が一挙にジャンバは、米カリフ