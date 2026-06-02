みんなのカメラ、写真家・フォトグラファー4名を監修者に迎え専門性を強化

みんなのカメラ株式会社

みんなのカメラ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松浦 想）が運営する、動作確認つきカメラフリマアプリ「みんなのカメラ」は、カメラ・レンズ選びや撮影ノウハウに関する情報発信の専門性・信頼性を高めるため、写真家・フォトグラファー4名を監修者として迎えたことをお知らせします。

■監修者就任の背景

カメラ・レンズに特化したフリマサービス「みんなのカメラ」では、これまでもすべての商品を事務局で動作確認・検品したうえでお客さまへお届けするフローを採用し、保証料0円・最大6ヶ月の「あんしん保証」を提供してきました。

今回、現場で活動する写真家・フォトグラファーの知見をコンテンツ監修に取り入れることで、取引面の安心に加え、購入前の機材選びや撮影情報における「情報の安心」も高めてまいります。

特にカメラやレンズは、スペックや価格だけでは選びきれない商品です。撮影ジャンル、被写体、持ち運びやすさ、描写の好み、レンズとの組み合わせなど、実際に撮る人の視点が重要になります。

みんなのカメラは、カメラ・レンズの売買だけでなく、ユーザーがより楽しく、安心してカメラライフを始められる情報環境づくりを目指しています。今回、写真表現や撮影現場に精通した監修者を迎えることで、記事・ガイド・撮影ノウハウなどのコンテンツに、より実践的で信頼できる視点を反映してまいります。

■監修者プロフィール

松村宇洋 氏

Pecogram 代表フォトグラファー

「食」と「宿」を専門とするフォトグラファー。学生時代、バックパックひとつで世界を巡る中で気づいたのは、旅の感動は常に「食」と「宿」のそばにあるということ。その土地の匂いや温度まで写し出したいという想いから、フォトグラファーの道へ。

現在はフードから建築・内観撮影まで幅広く手掛け、全国の旅館・ホテルから指名をいただく。旅の醍醐味である「食べる喜び」と「くつろぎの空間」を、シズル感溢れる描写と光の演出で表現。写真を通して、旅することの楽しみを伝え続けている。

公式サイト(https://pecogram.com/)・Instagram(https://www.instagram.com/pecogram_official/)

福本玲央 氏

アドベンチャーフォトグラファー

北極圏や南極大陸など極地の過酷なアウトドアフィールドから、先住民族の文化やシャーマニズムなど精神世界まで、世界を旅しながら人と自然、地球との関係を写真で探求している。

旅と冒険の中で出会う人々や風景の至福の瞬間を写真に収めている。

公式サイト(https://www.reo.jp/)・Instagram(https://www.instagram.com/reojp/)

服部健太郎 氏

写真家

テーマを定めずに撮影を重ね、その時々の自身の問題意識と照らし合わせながら定期的に作品を発表している。

作品制作と並行して、人物撮影を中心としたクライアントワークも行っている。

公式サイト(https://hattorikentaro.com/)・Instagram(https://www.instagram.com/hattorihattorihattori/)

ひとりシラフ 氏

写真家

神奈川を拠点とする写真家。対比の中に存在する"あわい"に美しさを見出し、撮り出すことをコンセプトに活動している。

Monochrome Photography Awards 2025 風景部門でHonorable Mentionを獲得するなど、フォトコンテストにも挑戦している。

公式サイト(https://hitorishirahu.myportfolio.com/home)・Instagram(https://www.instagram.com/hitori.shirahu/)・X(https://x.com/hitori_shirahu)

■今回の監修体制で強化する領域

今回の監修体制では、みんなのカメラが発信する記事・ガイド・撮影ノウハウに、写真家・フォトグラファーの実践的な知見を取り入れてまいります。

主に以下の領域で、情報発信の専門性・信頼性向上を図ります。

・初心者向けのカメラ・レンズ選び

・撮影ジャンル別の機材活用

・撮影設定や撮影ノウハウの解説

・保管・メンテナンスに関する情報

・購入前後の不安を軽減するガイドコンテンツ

■代表コメント

カメラやレンズを選ぶとき、不安なのは価格だけではありません。自分の撮りたいものに合うのか、長く使えるのか、どの情報を信じればよいのか。特に中古カメラ・レンズの売買では、こうした不安が購入のハードルになりやすいと考えています。

みんなのカメラは、動作確認とあんしん保証によって取引の不安を減らすだけでなく、現場で撮り続ける写真家・フォトグラファーの知見を届けることで、購入前から撮影後まで、ユーザーのカメラライフを支えたいと考えています。

今回の監修体制を通じて、初心者の方にも、長く写真を楽しんできた方にも、より安心して使える情報とサービスを提供してまいります。

みんなのカメラ株式会社 代表取締役 松浦 想

■今後の展開

みんなのカメラでは、監修者の知見を活かし、カメラ・レンズ選び、撮影テクニック、保管・メンテナンス、撮影ジャンル別の機材活用など、実践的なコンテンツを順次拡充してまいります。

また、カメラ・レンズの売買、撮影スポット探し、作例共有、最新情報のチェックまで、カメラライフを一気通貫で楽しめるサービスとして、初心者からプロまで幅広いユーザーに価値を届けてまいります。

■ 「みんなのカメラ」について

カメラ・レンズに特化したフリマ・メディア・コミュニティサービスです。全商品にあんしん保証 (初期不良7日間返金・6ヶ月自然故障保証) を無料付帯し、渋谷を拠点に、カメラユーザーの体験を一気通貫で支えています。

サービスURL: https://www.minnacamera.com/

■ 会社概要

社名: みんなのカメラ株式会社 / Minna Camera Inc.

代表者: 代表取締役 松浦 想

所在地: 〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-8-16 アトラス松濤 3F

事業内容: カメラ・レンズフリマサービス「みんなのカメラ」運営