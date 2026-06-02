【Hacoa】ついばむように、すっと開梱。小鳥モチーフの木製段ボールカッター「Box Opener」を発売

株式会社 Hacoa

木製デザイン雑貨ブランド「Hacoa（ハコア）」を展開する株式会社Hacoa(本社：福井県鯖江市、代表取締役：市橋人士)は、ネット通販の日常化に伴う開梱のストレスを解消する新作アイテム「Box Opener」を、2026年5月29日（金）より全国の直営店およびオンラインストアにて発売いたしました。

また、発売を記念し、2026年6月11日（木）までの期間限定で「新商品5%OFFキャンペーン」を実施しております。

【商品詳細・購入ページ】

https://www.hacoa.net/view/item/000000000961

■ ネット通販時代の「開梱プチストレス」を解決

荷物が届いた際、「カッターが手元にない」「市販のカッターは生活感が出て玄関に置きたくない」「刃を出し入れするのが面倒・危ない」と感じたことはありませんか？

Hacoaは、こうした日常の小さな課題に着目。職人の手仕事による造形美と高い機能性を融合させ、荷物が届いた瞬間を少し楽しくする道具を開発しました。

■ 「Box Opener」が日常を快適にする4つのポイント

くちばしのようなセラミック刃で開梱1.【刃を出す手間なし】軽く滑らせるだけでスマート開梱

小鳥のくちばしを思わせるフォルムの先端には、耐久性に優れたセラミック刃を採用。

刃を出すワンアクションが不要で、テープの上をすっと滑らせるだけで軽快に開梱できます。

刃の出幅を最小限に抑えているため、中の荷物を傷つけにくく、比較的安心してご使用いただけます。

ネオジム磁石で貼り付けられる2.【カッターが迷子にならない】使いたい場所にピタッと貼り付け

本体に強力なネオジム磁石を内蔵。玄関扉や冷蔵庫、スチールラック、デスク横など、磁石が付く場所に貼り付けておけます。

荷物が届いたその場で瞬時に手に取れる手軽さが魅力です。ストラップホールも備えており、吊るして保管することも可能です。

ストラップ（別売り）を取り付け可能3.【生活感を排除】インテリアに溶け込む小鳥の造形美

職人が一つひとつ丁寧に仕上げた丸みのあるコンパクトなフォルムは、手馴染みが良く、一見カッターとは思えない愛らしさです。

ハイエンドなインテリアにも馴染むウォールナットとチェリーの無垢材を使用し、玄関やデスク周りの雰囲気を損ないません。

予備の替刃も購入可能（別売り）4.【サステナブル設計】永く連れ添える、替刃交換式

刃先が欠けたり切れ味が落ちたりした場合は、本体のネジを緩めるだけで簡単に刃の交換や反転が可能です。

「使い慣れた一羽」として、永く愛着を持ってお使いいただけるサステナブルな設計です。

■ 世界に一つだけの相棒に。「即日名入れ刻印」にも対応

直営店では即日名入れ刻印にも対応

「自分だけの一羽」としてさらに愛着を深めていただけるよう、木部への名入れ刻印（別途料金）に対応。

さらに、全国のHacoa直営店舗（Hacoaダイレクトストア）では、専属スタッフによる「即日名入れ刻印」に対応しております。その場でお渡しができるため、ご自身用はもちろん、直前に迫った「父の日」や大切な方へのギフトとしても最適です。

■ 期間限定：新発売記念5%OFFキャンペーン

より多くの方に、この快適で愛らしい開梱体験をお届けするため、期間限定の特別価格にてご提供しております。

■ 商品概要

- 期間： ～ 2026年6月11日（木）まで- 内容： 「Box Opener」本体価格より5%OFF- 対象： Hacoaダイレクトストア全店、Hacoaオンラインストア

商品名： Box Opener（ボックスオープナー）

発売日： 2026年5月29日（金）12:00～

価格： [通常販売価格] 5,500円（税込）

⇒期間限定 [割引後価格] 5,225円（税込）

※刻印代は別途料金

商品詳細ページURL： https://www.hacoa.net/view/item/000000000961

■ 製品仕様

■販売場所

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_1_2e7c034a0b779dcebfbdc462e6632804.jpg?v=202606021152 ]Hacoaオンラインストア

[ECサイト]（ https://www.hacoa.net/ ）

Hacoaダイレクトストア KITTE丸の内店Hacoaダイレクトストア（直営店）

[公式サイト]（ https://hacoa.com/directstore/shopinfo/ ）

Hacoaダイレクトストア 店舗一覧

【東京】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_2_1d620c540a4d93f8a4ad6b9f3c9ddde6.jpg?v=202606021152 ]

【関東】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_3_979f5f9ec81532ddd36bf5775a54762e.jpg?v=202606021152 ]

【愛知】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_4_280a269a1d79f20e08d945fc843a2a24.jpg?v=202606021152 ]

【大阪】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_5_68e9831c3ab2f65a41f1756a62a4f082.jpg?v=202606021152 ]

【福井】

■ Hacoaについて

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/15_6_9cb369e93f8ad72b4542268bbfdc1426.jpg?v=202606021152 ]

ハコアは1500年前より伝わる越前漆器の木地技術を活用し、職人みずから木製デザイン雑貨を製作、東京丸の内をはじめ、全国10店舗に直営店を展開する日本有数の木製デザイン雑貨ブランドです。

[公式サイト]（ https://hacoa.com/ ）

株式会社Hacoa

所在地：〒916-1221 福井県鯖江市西袋町503

TEL ：0778-65-3112

Mail ：info@hacoa.com