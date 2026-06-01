株式会社ナナチカ(所在地：東京都新宿区、以下ナナチカ)は、ドラム式洗濯機の不具合原因・修理費用の目安・分解清掃での改善可否をAIが即時診断するWebサービス「AI ドラム式洗濯機修理診断」を公開しました。登録不要・完全無料で、国内主要4メーカーに対応しています。





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ドラム式洗濯機のメーカー修理費用は、症状によって2～8万円と高額になるケースも多く、「修理すべきか、買い替えるべきか」の判断に迷う消費者が後を絶ちません。また、「乾燥が弱い」「臭いがする」「排水されない」といった症状の多くは、故障ではなく洗濯槽裏のカビや乾燥経路の埃が原因であることも多く、不要な修理費用を支払うケースも見受けられます。









【サービスの特徴】

●30秒・3ステップで診断完了 ― 型番入力→症状選択→結果表示のシンプルな操作

●故障と汚れを切り分け ― AIが「修理が必要な故障」か「分解清掃で改善できる汚れ」かを判定

●エラーコードにも対応 ― メーカー別のエラーコードから原因と修理費用の目安を表示

●登録不要・営業電話なし ― 診断結果を見てから依頼するかどうかを自由に判断可能





型番とエラーコードを入力





エラーコード不明な場合は症状で選択も可能





診断結果(1)





診断結果(2)





【会社情報】

会社名 ： 株式会社ナナチカ

サービス名 ： ナナチカクリーンサービス

所在地 ： 東京都新宿区西早稲田2-15-4 プランドール西早稲田1階

診断サービスURL： https://aishindan.nanachica.co.jp