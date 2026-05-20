【初登場】スターフライヤー就航20周年の今年、特別なコラボレーションが実現！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、今年、就航20周年となるスターフライヤー（株式会社スターフライヤー、本社：福岡県北九州市、代表取締役社長執行役員： 町田修）とのコラボレーションTシャツが初登場。

5月21日(木)より、小倉駅小倉城口3F「ポップアップ北九州-KOKURA BASE-」で開催するOJICO期間限定ショップにて先行発売いたします。

【スターフライヤー×OJICO】

(C)Star Flyer Inc. L26017

光り輝く星空とスターフライヤーのスタイリッシュな漆黒の機体をTシャツのフロントからバックにかけてダイナミックに描き、インパクトのあるデザインに仕上げました。背景に描かれているのは、「スターフライヤー」の名称の由来であり、人類初の有人動力飛行を成し遂げたライト兄弟の「ライトフライヤー号」。

時代を超えて出会った新旧の“フライヤー”たちが驚きとリスペクトを交わす、OJICO流の遊びごころを込めています。

ベビーから大人まで豊富なサイズ展開で、「ソロでもオソロでも」世代を超えて楽しめる一着です。

(C)Star Flyer Inc. L26017

〇商品詳細

商品名：スターフライヤー×OJICO

価格：こども/3,800円(税込4,180円)～ おとな/5,200円(税込5,720円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ブラック

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：5月21日（木）～5月31日（日） 小倉駅小倉城口3F「ポップアップ北九州-KOKURA BASE-」で開催の「OJICO」期間限定ショップ内

※先行販売終了後は、OJICO公式オンラインショップ、その他取扱店舗にて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

■「ポップアップ北九州-KOKURA BASE-」会場限定企画

期間中、会場にてスターフライヤー×OJICO半袖Tシャツをお買い上げのお客様に先着で「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡

TEL：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。