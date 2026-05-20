結婚指輪・婚約指輪の購入、約96％が「価格・品質・デザインのバランスに満足」と回答。予算の決め方で最も多かった方法とは？

株式会社NEXER

■結婚指輪・婚約指輪の購入実態に関する意識調査

結婚や婚約の記念として、ふたりの絆をかたちにする結婚指輪・婚約指輪。

一生に一度の買い物だからこそ、お店選びや予算設定に迷う方も少なくないのではないでしょうか。

ということで今回はブライダルジュエリーの株式会社 輪-RIN-と共同で、事前調査で「結婚指輪・婚約指輪を購入したことがある」と回答した全国の男女300名を対象に「結婚指輪・婚約指輪の購入実態」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとブライダルジュエリーの株式会社 輪-RIN-による調査」である旨の記載

・ブライダルジュエリーの株式会社 輪-RIN-（https://rin-haruka.com/）へのリンク設置





「結婚指輪・婚約指輪の購入実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月6日 ～ 4月8日

調査対象者：結婚指輪・婚約指輪を購入したことがある全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：結婚指輪・婚約指輪をどのようなお店・方法で購入しましたか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：購入にかけた予算はどのくらいですか？

質問4：予算を決めた基準は何でしたか？

質問5：実際の購入金額は予算内に収まりましたか？

質問6：予算オーバーした理由を教えてください。

質問7：購入後、価格・品質・デザインのバランスに満足していますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。



■43.3％が、結婚指輪・婚約指輪を「ジュエリーブランド直営店」で購入と回答

まず、結婚指輪・婚約指輪をどのようなお店・方法で購入したのか聞いてみました。

もっとも多かったのは「ジュエリーブランド直営店」で43.3％でした。

次いで「百貨店ブランド」が18.0％、「大手チェーン店」が12.3％と続きます。

「オーダーメイド専門店」（7.3％）や「ハンドメイド・工房系ショップ」（3.7％）など、こだわりの一点を求めて選んだと思われる方も一定数いるようです。

それぞれのお店・方法を選んだ理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「ジュエリーブランド直営店」と回答した方

・デザインが良いから。（30代・男性）

・品質に安心感があるから。（30代・男性）

・夫が選んでくれたお店に行った。（30代・女性）

「百貨店ブランド」と回答した方

・近くにあっていきやすかったから。（30代・女性）

・間違いないと思ったし、自分が好きなブランドだから。（30代・女性）

・品質がまちがいないと思うから。（40代・女性）

「大手チェーン店」と回答した方

・なんとなく入ったお店で買いました。（30代・女性）

・欲しいデザインのものがあった。（40代・女性）

・全国どこでもメンテナンスができると思ったので。（40代・女性）

「オーダーメイド専門店」「ハンドメイド・工房系ショップ」と回答した方

・好きなデザインがあったから。（40代・女性）

・独自性のあるものを作りたかったから。（20代・女性）

・一点ものが良かったので。（40代・男性）

回答を見ると、「安心感」や「アフターケア」を重視する声が多く寄せられました。指輪は長く身に着けるものだからこそ、メンテナンスのしやすさや店舗の信頼性が、購入先を決める大きなポイントになっているようです。

一方で、「オンリーワン」や「独自性」を求めてオーダーメイドや工房系ショップを選ぶ方も見られました。

■購入予算、もっとも多いのは「5万～10万円未満」で26.3％

続いて、購入にかけた予算を聞いてみました。

もっとも多かったのは「5万～10万円未満」で26.3％でした。

次いで「10万～20万円未満」が19.7％、「20万～30万円未満」が19.0％と続きます。

一方「50万円以上」と回答した方も7.7％おり、予算には大きな幅があることがわかります。ふたりのライフスタイルや価値観によって、指輪にかける金額はさまざまだといえそうです。

■43.7％が、予算を「二人で話し合って決めた」と回答

続いて、予算を決めた基準を聞いてみました。

もっとも多かったのは「二人で話し合って決めた」で43.7％でした。

次いで「自分の収入・貯金に合わせた」が23.0％、「相場を参考にした」が11.0％と続きます。

結婚指輪の予算は価格相場だけで決まるものではなく、二人の価値観や家計のバランスを踏まえて決められていることがうかがえます。



■93.7％が、実際の購入金額は「予算通り」と回答

続いて、実際の購入金額が予算内に収まったのかを聞いてみました。

その結果「ほぼ予算通りだった」が54.7％、「予算内に収まった」が39.0％で、合わせて93.7％の方が予算通りまたは予算内に収まったと回答しました。一方、「少し予算オーバーした」は5.3％、「かなり予算オーバーした」は1.0％にとどまりました。

多くの方があらかじめ決めた予算の範囲内で指輪を選んでいるようです。

事前の相場リサーチやお店側の提案力が功を奏しているのかもしれません。

予算オーバーした方に、その理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

予算オーバーした理由

・妻の希望のため。（40代・男性）

・気に入ったもので妥協したくなかった。（40代・女性）

・女性向けのデザインはダイヤが多かった。（40代・男性）

・好みのものが高かったから。（40代・女性）

・いいものが欲しかったこと。（50代・男性）

・クオリティが高いのを選択したら高くなってしまいました。（50代・女性）

・見ているうちに更に良い指輪が見つかったから。（60代・男性）

回答を見ると、「気に入ったものを選んだ結果、当初の予算を超えてしまった」というパターンが目立ちました。実際にお店で実物を見たり、比較したりするうちに、より良いものに心が動いたようです。

一生に一度の買い物だからこそ、多少の予算オーバーは許容範囲と考える方もいるのでしょう。

■95.6％が、購入後のバランスに「満足」と回答

最後に、購入後の価格・品質・デザインのバランスに満足しているかを聞いてみました。

その結果「とても満足している」が37.3％、「やや満足している」が58.3％で、合わせて95.6％の方が満足していると回答しました。一方「あまり満足していない」は3.7％、「まったく満足していない」は0.7％にとどまっています。

購入後のバランスに満足している理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

購入後のバランスに満足している理由

・価格・品質・デザインのバランスが取れていると感じるから。（30代・男性）

・シンプルイズベストで長く飽きずに装着できるものを選んだ。（30代・女性）

・品質の割に安かったように思う。また、クリーニングもいつでも無料であること、アフターケアがしっかりしていることなどがとても良いと思う。（40代・女性）

・自分たちが好きなブランドで好きなデザインで大満足だから。（40代・女性）

・デザイン重視で選んで、そのデザインを購入できたから。（40代・女性）

回答を見ると「デザインへの納得感」「品質への信頼」「アフターケアの充実」といった要素が、総合的な満足度を支えていることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、結婚指輪・婚約指輪を購入した方のうち43.3％が「ジュエリーブランド直営店」で購入していることがわかりました。また、93.7％が予算通り・予算内に収まり、95.7％が購入後の満足感を得ているという結果となりました。

結婚指輪・婚約指輪は、ふたりの記念としてこれから長く身に着けていく大切なアイテムです。価格だけでなく品質やデザイン、アフターケアまでを含めて、ふたりが納得できる一点を選ぶことが、満足度の高い買い物につながるのではないでしょうか。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとブライダルジュエリーの株式会社 輪-RIN-による調査」である旨の記載

・ブライダルジュエリーの株式会社 輪-RIN-（https://rin-haruka.com/）へのリンク設置





【株式会社 輪-RIN-について】

社名：株式会社 輪-RIN-

所在地：〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町453-4

代表者：木村 亮治

Tel：027-386-3500

URL：https://rin-haruka.com/

事業内容：2004年に創業し、20周年を迎えた2024年に法人化したブライダルジュエリー専門店。

「ふたりがいつまでも、そのつながりを大切に、そしてまるく円満な家庭になりますように」という願いを込め、職人が一つ一つ手作業で加工した指輪を皆様にお届けします。

William-LennyDiamond総代理店として高品質ダイヤモンドを取り扱うほか、一般医療機器の開発・卸販売、宝石鑑定、カフェ運営まで幅広く展開しています。





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作