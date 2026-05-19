エステー株式会社、「coorum（コーラム）」を導入し、公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」を開設

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、エステー株式会社（本社所在地：東京都新宿区、代表執行役社長：上月 洋、以下「エステー」）へ、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただき、公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」を開設したことをお知らせいたします。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景

エステーは、「こころに響くアイデアで、ふとした瞬間を、ふふっと笑顔に。」というパーパスのもと、「くらしと社会を豊かにするウェルネス・カンパニー」を目指して、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。この取り組みの一環として、日ごろからエステーやエステーの製品に関心をもっているお客様との、より深い交流の場の創出を検討されていました。

「coorum」を導入いただいた理由

「ひよこらぼ」は、参加者同士が日々のいろいろな場面で役立つ情報を交換し、毎日の新しい発見や驚いたことをシェアしながら、「ふふっと笑顔」のあふれるより良い暮らしを共創していける場を目指しています。また、参加者とエステーとのつながりも深め、“くらし”を中心にしたコミュニティを活性化することで、エステーとして新しい体験の提供を図ります。

このような、お客様とエステーの双方向のコミュニケーションを通じた取り組みにおいて、日常の隙間時間に直感的に利用できるUI/UXや、ファンマーケティングの成功におけるAsobicaの伴走支援体制の実績から、導入を決定いただきました。

公式コミュニティ「ひよこらぼ」について

本コミュニティは、日ごろからエステーやエステーの製品に関心を持っているお客様とのエステーとの交流の場です。エステーのシンボルマークである“ヒヨコマーク”と、参加者とエステーの交流・協力を意味する“コラボレーション”、参加者の暮らしに新しい発見が生まれるような、“ラボ（研究所）”の要素をかけ合わせています。

メニューは、最新情報や製品・キャンペーンのご案内など、エステーからのお知らせが確認できる「ひよこらぼ通信」と、日々のお悩みや製品について、アンケートを通じて参加者から本音やアイデアを募集する「アイデアのたまご」、また、参加者同士の交流を目的とした“くらし”がテーマのトーク型掲示板「ぴよぴよTALK」と写真投稿型の掲示板「ひよこgram」の4つです。

サイト内のコンテンツは基本的にどなたでも無料で閲覧することができますが、ご自身が投稿する場合や会員限定のメニューへの参加。他のユーザーとコメントなどで交流するには無料の会員登録が必要です。

エステー株式会社 公式コミュニティ「ひよこらぼ」：https://hiyocolabo.st-c.co.jp/

エステー株式会社 担当者様からのコメント

これまでエステーでは、「くらしと社会を豊かにするウェルネス・カンパニー」を目指し、お客様の暮らしに寄り添う製品やサービスをお届けしてまいりましたが、今回新たな挑戦として、公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」を開設いたしました。

「ひよこらぼ」は、参加者の皆様で日々の暮らしの知恵やアイデアを自由に交換し合える交流の場です。人それぞれライフスタイルや生活がある中、“くらし”をテーマに寄せられる皆様のリアルな声を集め、ともにより良い暮らしを共創し、毎日に「ふふっと笑顔」があふれるような場所にしていきたいと考えています。

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【エステー株式会社 会社概要】

会社名：エステー株式会社

所在地：〒161-8540 東京都新宿区下落合1-4-10

代表者：代表執行役社長 上月 洋

会社HP：https://www.st-c.co.jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当