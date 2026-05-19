株式会社Aigniteは、oracle NetSuite のアライアンスパートナーになりました！
Aigniteはこの度、
【Oracle NetSuite】 と正式なパートナー契約を交わし、アライアンスパートナーになりました！
皆様、NetSuiteを知っていますか…？？
NetSuiteとは、基幹システムを一元化したERPシステムです。
たとえば、下記のような、よく聞くお悩みがあった場合…。
・会計はAシステム、勤怠はBシステム、両方を見たい時は２つのシステムを見ないといけない…
・レポートは各システム内にあるから、バラバラで管理がしづらい…
・それぞれのシステムにデータを都度入れているから手間がかかる…
これら全部が、NetSuiteなら一気に解消できます！
こんなにも素晴らしいERPの公式パートナーとなれましたこと、
弊社といたしましても、本当に有難く、大変誇らしいです。
お声がけくださったoracle様に恥じないよう、弊社一同精進してまいります…！
弊社は実は、アライアンスパートナーになったのは最近ではございますが、
NetSuiteにつきましては、これまでにも導入実績も多数ございます。
お客様のお悩み、ご要望等に対し、より効果的な導入を進めさせていただいておりますので、
ERP導入におけるお困りごと、ご相談事項がございましたらぜひお気軽にお声がけください。
経験者豊富のメンバーが丁寧に対応させていただきます！
NetSuiteって何(https://6262239.extforms.netsuite.com/app/site/crm/externalleadpage.nl/compid.6262239/.f?formid=3848&h=AAFdikaIT53g32MxBHUi7I_hmjnGokALG7qaMrA7xg9wMuOdi7I&leadsource=GJP1002E101019BT&cid=ppc_GJP_netsuite&gad_source=1&gad_campaignid=1712822760&gbraid=0AAAAADBcOUQnaqKsjmAsA6wAoWKtavMD9&gclid=CjwKCAjw8arQBhB9EiwAfIKdQu2fGmX3CAZ-4Jr7SCxFsSqFvmVJ6_R2WErrS28qpEl4Vzzi-Iec2xoCRFUQAvD_BwE&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T)？
Aigniteってどんな会社(https://www.aignite.co.jp/)？？
気になりましたらぜひ、クリックしてご確認ください