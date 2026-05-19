株式会社Aigniteは、oracle NetSuite のアライアンスパートナーになりました！

株式会社Aignite

Aigniteはこの度、

【Oracle NetSuite】 と正式なパートナー契約を交わし、アライアンスパートナーになりました！

皆様、NetSuiteを知っていますか…？？

NetSuiteとは、基幹システムを一元化したERPシステムです。

たとえば、下記のような、よく聞くお悩みがあった場合…。

・会計はAシステム、勤怠はBシステム、両方を見たい時は２つのシステムを見ないといけない…

・レポートは各システム内にあるから、バラバラで管理がしづらい…

・それぞれのシステムにデータを都度入れているから手間がかかる…

これら全部が、NetSuiteなら一気に解消できます！

こんなにも素晴らしいERPの公式パートナーとなれましたこと、

弊社といたしましても、本当に有難く、大変誇らしいです。

お声がけくださったoracle様に恥じないよう、弊社一同精進してまいります…！

弊社は実は、アライアンスパートナーになったのは最近ではございますが、

NetSuiteにつきましては、これまでにも導入実績も多数ございます。

お客様のお悩み、ご要望等に対し、より効果的な導入を進めさせていただいておりますので、

ERP導入におけるお困りごと、ご相談事項がございましたらぜひお気軽にお声がけください。

経験者豊富のメンバーが丁寧に対応させていただきます！

NetSuiteって何(https://6262239.extforms.netsuite.com/app/site/crm/externalleadpage.nl/compid.6262239/.f?formid=3848&h=AAFdikaIT53g32MxBHUi7I_hmjnGokALG7qaMrA7xg9wMuOdi7I&leadsource=GJP1002E101019BT&cid=ppc_GJP_netsuite&gad_source=1&gad_campaignid=1712822760&gbraid=0AAAAADBcOUQnaqKsjmAsA6wAoWKtavMD9&gclid=CjwKCAjw8arQBhB9EiwAfIKdQu2fGmX3CAZ-4Jr7SCxFsSqFvmVJ6_R2WErrS28qpEl4Vzzi-Iec2xoCRFUQAvD_BwE&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T)？

Aigniteってどんな会社(https://www.aignite.co.jp/)？？

気になりましたらぜひ、クリックしてご確認ください