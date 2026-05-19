【プルマン東京田町】メロン、マスカット、マンゴーが彩る「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」（東京都港区芝浦3丁目1-21）では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」を提供いたします。

陽光を浴びて育ったみずみずしいマスカットやメロン、マンゴーなど旬の果実を贅沢に使用し、ミントやアニスの爽やかな香りを重ねました。木々に囲まれた穏やかなプルマン東京田町の空間で、ゆるやかな時間を過ごす、夏の午後にふさわしいスイーツをご用意。すっきりとした後味のアイスティーとともに、都心の避暑地として、涼やかな夏のひとときをお届けします。

香りと余韻が涼を運ぶ「夏のアフタヌーンティー」

涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー

『涼』を感じる夏の午後をテーマに、みずみずしい果実やハーブを取り入れた爽やかな緑が際立つスイーツをご用意しました。夏の火照った体をやさしく冷やす、ひんやりとしたマスカットとペルノのヴェリーヌから始まり、ライムの酸味を効かせたキーライムパイ、紅茶とともにゆっくり味わうケークやサブレサンドへ。一品ごとに広がる味わいの変化を楽しみながら、心ゆくまでおくつろぎください。

マスカットとペルノのヴェリーヌ

マスカットとペルノのヴェリーヌ

バニラのブランマンジェにアニスがほのかに香るペルノのジュレを重ね、爽やかな甘みと弾ける食感が特徴のマスカット「スイートグローブ」を浮かべた一品。仕上げにミントオイルを重ねることで、弾けるマスカットの甘みとともにすっきりとした香りと風味の変化をお楽しみいただけます。

マスカットフロマージュ

マスカットフロマージュ

なめらかなベイクドチーズケーキをサブレで挟み、シャンティとマスカットをあしらいました。コクのあるチーズの味わいとマスカットのみずみずしさが重なり、さっぱりとしながらも、満足感のある一品。しなやかな曲線を描くクリームとマスカット、そしてグリーンの彩りが、そよ風にやさしく揺らぐ若葉を思わせ、涼やかなひとときを演出します。

キーライムパイ

キーライムパイ

アメリカ・フロリダ州発祥の夏の定番デザート。ライムの果汁をたっぷりと織り交ぜた酸味の強いライムカードを、生クリームで包み込み、軽いパイ生地と合わせました。ミルキーな味わいの中にライムの酸味が際立つ一品です。

メロンショートケーキ

メロンショートケーキ

みずみずしいメロンと生クリームを、アーモンドパウダーを加えた柔らかいスポンジに重ねたショートケーキ。生地にはメロンのシロップでしっとりと香りをまとわせており、フレッシュなメロンの風味と味わいを五感で体験していただけます。

ピスタチオとチェリーのケーク

ピスタチオとチェリーのケーク

ピスタチオのペーストとパウダーをたっぷり練り込んだケークに、アマレナチェリーのシロップ漬けを忍ばせました。香ばしさの中にチェリーの甘さが広がる風味豊かな味わいです。トップにはクランブルをあしらい食感に軽やかなアクセントを出しています。

オレンジとマンゴーのサブレサンド

オレンジとマンゴーのサブレサンド

テイクアウトギフトとして、ご好評のガナッシュサンドをアフタヌーンティー限定サイズで夏仕様にアレンジ。オレンジコンフィを合わせたホワイトチョコレートのガナッシュをザクザク食感の全粒粉サブレで挟み、マンゴーをあしらった、柑橘の爽やかさとマンゴーの甘みが広がる一品です。ガナッシュは、環境や生産者に配慮したKAOKAの有機・フェアトレードチョコレートを使用。

チョコミントマカロン

チョコミントマカロン

スペアミントが香るガナッシュを軽い食感のマカロンでサンドしたチョコミントマカロン。チョコレートのコクにミントの清涼感が寄り添い、優しくもすっきりした味わいに仕上げました。

スイーツの味わいを引き立てる、セイボリーとフリーフロードリンク

プルマン東京田町のアフタヌーンティーのもう一つの魅力は、スイーツの合間に楽しむ日替わりセイボリーと、焼き立てスコーン＆季節のジャム。旬の食材を取り入れたセイボリーから、シェフがその日に合わせて厳選した3品をご堪能いただけます。さらに、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、ご予約に合わせて焼き上げ、今夏は、パイナップルジャムとクロテッドクリームを添えてご提供。コースのようにゆったりと、満足感のあるティータイムをお楽しみいただけます。

セイボリーはシェフのおすすめを日替わりで３種ご用意

ドリンクは、エスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」より、14種類の紅茶をフリーフローでご用意。なかでも今夏のおすすめは「ラベンダードリーム」、「ホワイトピーチ」。ラベンダードリームは、ほんのりスパイシーなタイムとラベンダーの優しい香りが夏の疲れを癒します。ホワイトピーチは、夏に愛されるフルーツ白桃の、みずみずしく甘い香りとレモンマートルの繊細な酸味が調和した飲みやすい一杯。紅茶はアイスティーとしてもお楽しみいただけ、夏の午後に心ほどける爽やかなひとときをお届けします。

プルマン東京田町「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」提供概要

期 間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

時 間：14:30～（最終入店 16:00）

場 所： JUNCTION

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

料 金： おひとり様

・2時間制 \7,000 / ドリンク L.O 30分前

・3時間制 \7,500 / ドリンク L.O 30分前

・滞在時間無制限 \8,000

※ドリンクは、時間内飲み放題となります

※表記はすべて税込み、サービス料はございません

※前日までのご予約をお願いいたします

URL ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/summer-afternoon-tea/

スイーツ７種：マスカットとペルノのヴェリーヌ / マスカットフロマージュ / ピスタチオとチェリーのケーク / チョコミントマカロン / メロンショートケーキ / オレンジとマンゴーのサブレサンド / キーライムパイ

スコーン：焼き立てのスコーン、パイナップルのジャム

日替わりセイボリー3種：チキンガランティーヌ / 旬魚のカルパッチョ / トリュフエッグサンド / ラザニア / ラムコロッケ / パテドカンパーニュ / カリフラワーポタージュ/ サーモンブルスケッタ / 野菜のピクルス / ブランダードクロケット / ロールキャベツ / アランチーニ / テリヤキチキンラップ / ミニアメリカンドック / 海老と季節野菜のアヒージョ / 季節野菜のフリッタータ / フロマージュキッシュ / エビとサーモンのテリーヌ / カプレーゼ / 手毬寿司 などから、日替わりでご提供

フリーフロー：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

14種のロンネフェルトの紅茶：ラベンダードリーム/ ホワイトピーチ/ ルイボスレモン / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

＜ご予約＞

URL ：https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve

電 話：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00 -21:00)

Eメール：hb137@accor.com

アフタヌーンティーの余韻をご自宅で楽しむ『フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド』も発売中

『フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド』

レストランKASAでは、ご自宅でのご褒美時間や大切な方への贈り物におすすめの「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」を販売しています。本ガナッシュサンドは、夏のアフタヌーンティーでお楽しみいただける「オレンジとマンゴーのサブレサンド 」のフレーバー違い。ザクザクとした全粒粉サブレで濃厚なガナッシュをたっぷりと挟み、艶やかなグレープフルーツのコンフィチュールや、ペカンナッツをあしらいました。プルマン東京田町でアフタヌーンティーをご堪能いただいた後は、ご自宅でも「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」とともに、その余韻に浸る贅沢なひとときをお過ごしください。

URL：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/kasa_takeaway/

プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

プルマン東京田町公式ホームページはこちら :https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

総支配人：佐藤 有子

開業日：2018年10月1日

電話番号：03-6400-5855

E-mail：HB137@accor.com

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

インスタグラム ：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/

X：https://twitter.com/PullmanTokyo