【ウブロ】タッカー・ウェットモア、2026年ACMアワードでウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ

2026年5月18日 - ネバダ州 ラスベガス：新進気鋭のカントリーアーティスト、タッカー・ウェットモアが、「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー」42mmを着用し、2026年 アカデミー・オブ・カントリー・ミュージック・アワード（ACMアワード）に出席。「最優秀新人アーティスト賞」を受賞しました。この洗練された時計は、その夜ラスベガスのMGM グランド・ガーデン・アリーナで行われた授賞式で披露した、ヒットシングル「Brunette」の圧巻のパフォーマンスにも華を添えました。

Tucker Wetmore Photo by: Kevin Mazur/Getty ImagesHUBLOT 「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー」42mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-chronograph-titanium-blue-42-mm

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