moomoo証券、AI投資体験を進化させる「Moomoo Skills Hub」を公開

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、AIを活用した新たな投資体験を提供する統合プラットフォーム「Moomoo Skills Hub」を公開いたしました。「Moomoo Skills Hub」では、先日リリースした、自然言語だけでシステムトレードを構築・実行できる「Moomoo API Skill」に加え、新たに6種類の投資分析Skillを追加公開。これら7つのSkillにより、ユーザーはAIを活用しながら、「情報収集」「分析」「判断」「売買執行」までを一気通貫で行える環境を利用可能となります。

7種類の投資スキルを集約「Moomoo Skills Hub」「Skill（スキル）」とは？

「Skill」とは、AIがユーザーの指示に応じて、特定の作業を実行できるようにする機能です。

単に質問に答えるだけでなく、必要なデータや機能と連携することで、「株価を調べる」「ニュースを要約する」「売買シグナルを分析する」といった作業を、AIが自然言語の指示だけで実行できるようになります。

「Moomoo Skills Hub」について

「Moomoo Skills Hub」は、AIエージェントとmoomooの投資インフラを接続するためのSkill群を一覧・導入できる専用ページです。

OpenAI Codex、Claude Code、Cursorなど各種AIツールに対応し、自然言語による指示だけで、投資関連データの取得や分析、注文執行などをシームレスに行うことができます。

例えば、

- 「米国市場で強気センチメントが高まっているAI関連株を探して」- 「NVIDIAに3％のトレーリングストップを設定して」- 「決算発表後に出来高が急増した銘柄を抽出して」

といった指示に対し、AIがmoomooのデータ基盤や分析機能を活用しながら対応します。

生成AIの普及により“AIエージェント”活用が拡大する中、投資領域においても、従来の検索型UIから「対話型UI」への進化が加速しています。moomoo証券は今回のMoomoo Skills Hub公開を通じて、投資体験そのもののアップデートを目指します。



Moomoo Skills Hubはこちら→https://www.moomoo.com/ja/skillhub

新たに公開された6つの新Skill

今回公開された6つのSkillを加え、以下7種類のMoomoo Skills機能を利用できます。

1．情報検索 Skill

moomoo上のニュース、適時開示、レポートなどを横断検索し、必要な情報へ迅速にアクセス。

2．センチメント温度計 Skill

moomooのコミュニティ投稿や市場反応を分析し、投資家心理の変化を可視化。

3．個別株ダイジェスト Skill

最新ニュースや市場動向を要約し、銘柄ごとの重要ポイントを短時間で把握。

4．テクニカル異常検知 Skill

MACD、RSI、KDJなど複数のテクニカル指標をもとに売買シグナルを分析。

5．資金フロー異常検知 Skill

資金流入・流出や空売り動向を分析し、市場の注目テーマを把握。

6．デリバティブ異常検知 Skill

オプションやボラティリティの異常値を検知し、市場変化を捉える。

7．Moomoo API Skill *公開済み

AIアシスタントからリアルタイム相場、ポジション、注文執行などへアクセス可能。

※ご利用いただくにあたっては、事前に「Moomoo API利用規約(https://www.moomoo.com/jp/support/topic7_477)」をご確認のうえ、ご同意いただく必要があります。

検索・分析・取引をワンストップで

「Moomoo Skills Hub」は、単なる情報提供にとどまらず、検索・分析・取引までを一気通貫でサポートします。

13種類の注文タイプに対応し、リアルタイム相場データやポートフォリオ情報と連携。さらに、ローカルゲートウェイ、取引パスワード、監査ログによる三重のセキュリティ設計により、安全性にも配慮しています。

AI投資を次のステージへ

moomoo証券は、AI技術と投資体験の融合を通じて、より多くの投資家が高度な分析や投資戦略を活用できる環境づくりを進めてまいります。

今回公開した「Moomoo Skills Hub」は、単なる分析ツール群ではなく、“AI投資ワークフロー全体”を支援する基盤として設計されています。

今後もMoomoo Skillsの拡充を通じて、個人投資家の投資判断を支援する革新的な機能を提供してまいります。

Moomoo API Skillを体験されたユーザーの声

「チャットで話し言葉で指示してバックテストをしてくれて利益率が予測されるのは凄いです。コレを応用しない手🖐️は無いです。ありがとうございました 」

「デモ取引がデフォルトになってるのはよかった。いきなり実弾で動かされたらさすがに怖いので、まず試してみる環境があるのは助かります。」

「スンバラシイ ほぼ日本では無双。APIは使えるところはあるけどAI対応はしてないからね。」

「GWにさっそく入れてみた。Claude Code経由で使えるようにしたが、こりゃすごいわ。さっそくアドバイスにそって、自分のポートフォリオ3%の、組み換え推奨を数種類出してもらって、そのまま売却と発注がチャットベース」

【関連リンク】

■ Moomoo Skillsガイド：https://www.moomoo.com/jp/learn/detail-moomoo-skills-guide-118232-260593004

■ Moomoo API：https://www.moomoo.com/ja/OpenAPI

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※4)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※4 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。