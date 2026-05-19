アマナ所属フォトグラファー、大野咲子が、第3回「GRAPHGATE」優秀賞を受賞

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章）に所属するフォトグラファー・大野咲子が、キヤノンマーケティングジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 正親）が主催する第3回写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE（グラフゲート）」において優秀賞を受賞しました。

本オーディションは、次世代の写真・映像作家の発掘・育成を目的に開催されており、全国から集まった応募の中から厳正な選考を経て、グランプリ1名および優秀賞4名が選出されます。

▼「GRAPHGATE（グラフゲート）」について

「GRAPHGATE」は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が主催する、次世代の写真・映像作家の発掘・育成を目的としたオーディションです。「ピープル」「ネイチャー」「クリエイティブ」の3部門で作品を募集し、写真または映像作品でエントリーが可能です。

選考は一次・二次・三次選考を経て行われ、優秀賞および佳作が選出され、最終的に優秀賞受賞者の中からグランプリ1名が決定されます。受賞者には、キヤノンギャラリー S（品川）やキヤノンギャラリー銀座・大阪での作品展示の機会に加え、機材サポートなど、今後の活動を支援する機会が提供されます。

また、本オーディションは年齢や経験（プロ・アマチュア）を問わず応募可能で、さまざまな分野で活躍する選考委員が、作品のクオリティーに加え、コミュニケーション力や将来性なども含めて総合的に評価します。

▼受賞内容

大野咲子は、第3回「GRAPHGATE」において優秀賞に選出されました。

優秀賞受賞者には、副賞としてキヤノンギャラリー銀座・大阪での展示機会が提供されます。

展示の詳細については、決定次第あらためてお知らせします。

▼作品について（大野咲子コメント）

応募作「家族のあとさき2025」は、私自身の不妊治療の経験をもとに制作した作品です。

治療を続ける中で、日常の風景や目に映るものがメタファーのように立ち上がり、そうした内面と現実のあいだを行き来しながら撮影を重ねてきました。

その後、不妊治療を経て子どもを授かった家族のポートレート撮影にも取り組みました。

ごく個人的な事柄から始まった作品を、こうして公の場で評価していただけたことに、今は素直にほっとしています。

GRAPHGATEでは多くの方と対話する機会をいただき、そうした会話の一つひとつから多くの刺激を受けました。写真作品は一人で制作することが多いですが、人に見せて言葉を交わすことで初めて見えてくるものもあるのだと、改めて実感しています。

▼大野咲子 今後の展望

今後も、広告では「食」を中心とした仕事に取り組みながら、作家活動を続けていきます。これまで向き合ってきた家族や人間の関係性を一つの軸として、表現を深めていきたいと考えています。

また、いつか作家としての制作の中で、「食」を要素として織り込んだ作品にも取り組みたいと思います。

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大級のクリエイティブスタジオへと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/