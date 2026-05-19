日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」出店

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村美代子）は、日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」に出店します。会場でしか購入できない限定品の販売やカスタマイズイベントなど、さまざまな企画をご用意しています。開催期間は2026年6月11日（木）～14日（日）の4日間です。

■文具女子博とは

文具女子博は、文具にこだわるファンに向けた日本最大級の文具の即売イベントです。累計来場者数は80万人を突破しており、多くの文具ファンに親しまれています。会場では、その場で見て、触れて、購入できるほか、作り手と直接会話を楽しみながら買い物をお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/288/table/679_1_559de701dcc4a52d0569c50bd3ca4522.jpg?v=202605191251 ]

■キングジムブース概要

・【限定商品】「キングミニ」シリーズ 文具女子博限定カラー

オフィスで一度は目にしたことがあるキングジムのアイテムが、便利で可愛いミニチュアサイズになった「キングミニ」シリーズ。昨年も好評で完売が続いた「キングファイルミニバインダー」「ミニデスクトレー」に加え、新たに「ミニカラーベース」の限定色（ベリーピンク、キャンディピンク、マカロンピンク、ミルキーピンク）が登場。

※数に限りがございます。

・【限定イベント】透明スタンプ「氷印」バイキング

すべてのパーツが透明で作られた、透明スタンプ「氷印」を、小サイズの中から2点、大サイズと長サイズの中から2点、計22種類のラインアップからお好みの組み合わせで選べます。また、イラストレーターのしまむらひかりさんデザインの限定アクリルキーホルダーが付属します。

※数に限りがございます。※当日の在庫の状況によりお好みのスタンプをお選びいただけない場合がございます。

・「KITTA10周年記念 ミニチュアKITTA」

今年発売から10周年を迎える、ちいさく持てるマスキングテープ「KITTA」（キッタ）より、昨年の文具女子博で即完売となった人気商品「ミニチュアKITTA」を発売。KITTAをパッケージごとそのまま小さくした遊び心のあるデザインで、12柄を1冊にまとめました。剥離紙付きで使いやすく、手帳やノートのデコレーション、ラッピングなど幅広い用途にご活用いただけます。

※数に限りがございます。※今後のイベントなどで販売される可能性もございます。

・中国限定ステーショナリー「SUGArrr（シュガー）」を逆輸入！

推し活を楽しくサポートする、見せるコレクション収納「SUGArrr（シュガー）」は、トレーディングカードや写真をコンパクトに収納しながら、外出先ではフォトフレームのように飾ることができます。現在中国限定で販売しているアイテムを今回、特別販売します。

【SUGArrr ストックスタンド】お気に入りのカードや写真を最大10枚までストックできるカードスタンド。【SUGArrr アルバムスタンド】お気に入りのカードや写真を最大10枚まで一度に閲覧できるスタンド付きアルバム。