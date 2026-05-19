MSOL、AI急拡大時代、組織はどう変革し新たな価値を創造すべきか？をテーマに「グローバルマネジメントカンファレンス2026」を開催。セミナーレポートも公開。

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ （本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋 信也、以下 MSOL）は、2026年4月14日に開催された「グローバルマネジメントカンファレンス2026 ～組織の変革と価値創造～」のセミナーレポートを公開いたしました。本カンファレンスでは、

PMI（プロジェクトマネジメント協会）のSoHyun Kang氏、Americo Pinto氏、

そして元ソニープレイステーション事業CTOの茶谷公之氏を迎え、AI時代の組織変革と価値創造に

ついて議論を交わしました。

■本レポートの背景と公開ページのご案内

プロジェクトの成功を「QCD（品質・コスト・納期）」だけで測る時代が終わりを迎えつつあるなか、AIが急速に普及する社会において組織がどのように変革し価値を創造すべきか、多岐にわたる濃密な議論が行われました。

当日のセッション内容の詳細は、以下よりご覧いただけます。

セミナーレポート公開ページはコチラ(https://service.msols.com/event/report-global-management-conference)

■セミナー当日の様子

■本レポートで語られる主なトピックス

Session 1：PMIビジョンとAIが変えるプロジェクトの未来 プロジェクトの成功を「QCD」の遵守から、企業のビジネスを劇的に変える「価値創造」へと再定義します。AIを「Copilot（副操縦士）」として活用し、人間の経験に基づく検証（バリデーション）を組み合わせることで、PM（プロジェクトマネージャー）が単なる管理の担い手から企業の成長に関わる「バリューパートナー」へと転換する

ハイブリッドなアプローチについて解説しています。

Session 2：戦略的パートナーとしてのPMO ― 事務局から価値創造の主体へ PMOは従来の進捗をチェックする「事務局」ではなく、組織全体を見渡し各部門と連携して価値創造を牽引する「戦略的パートナー」であるべきだと提言しています。

ユーザーのニーズに応じてサービスを選択できる「PMOストア」モデルの紹介や、AIとの融合によって事務作業から解放されたPMOが意思決定支援に集中し、大きなビジネスインパクトを生み出す手法を紹介します。

Session 3：少子高齢化を逆手に取る ― シニア社会が生む次世代輸出産業 日本の「老齢人口の増加」を衰退の要因ではなく、世界に先駆けた「実験市場」と捉える逆転の発想を展開しています。

AIとロボットが融合した「フィジカルAI」によるシニア向けプロダクトの創出や、AIを使いこなす「ソロプレナー（一人社長×AI企業）」など、特定の専門性を持つ個人が集う次世代の働き方と巨大産業構想について語られています。

■講演者について



プロジェクトマネジメント協会（PMI）

アジア太平洋地域 マネージング・ディレクターSoHyun Kang氏

PMIのアジア太平洋地域マネージング・ディレクターとして、同地域における市場成長を牽引し、個人、組織、そして社会に対する価値創造を推進。2014年にシンガポールのアジア太平洋オフィスを立ち上げるためにPMIに入社して以来、協会のプレゼンス拡大において極めて重要な役割を果たし、現在はアジア太平洋47カ国における戦略的機能を統括。

プロジェクトマネジメント協会（PMI） PMOグローバル・アライアンス（PMOGA）マネージング・ディレクター Americo Pinto氏

PMO領域における世界的な思想的リーダーであり、PMO、ポートフォリオ、プロジェクトマネジメントの分野で25年以上の経験を持つ。2025年発行のPMI初となるPMO標準「PMI PMO実務ガイド」の開発を主導したほか、「PMI-PMOCP認定資格」の創設にも中心的な役割を果たしている。

オフィスちゃたに株式会社 代表取締役 茶谷 公之氏



ソニーのプレイステーション事業においてCTO・EVPを務め、歴代プレイステーションプラットフォームおよびプレイステーションネットワークの構想・開発・運用を主導。退任後は楽天でAI担当執行役員、KPMG Ignition Tokyoの初代代表取締役社長CEOなどを歴任し、デジタル変革とAI活用を推進。現在は企業の事業成長・技術戦略・DX/AIのアドバイザリーを提供

株式会社マネジメントソリューションズ マネジメントコンサルティング部 ディレクター 西田 友宏

現場の視点から戦略を再構築し、協調性・仕組み作り・人を動かす力を通じて、事業の変革を実現。持続的な成長を可能にする「仕掛け」を生み出す、実行型リーダー。多様な業界と豊富な国際経験を活かし、プロジェクトマネジメント、DX、戦略的な外部交渉など、経営層の意思決定を多角的にサポートし、変革を主導。グローバルとローカル双方の視点から、業務改革や事業成長を推進し、企業の戦略的な変革において重要な役割を担ってきた。

2025年にMSOL入社し、現在はManagement Consulting Division において様々なプロジェクトの支援に従事する。

■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地 ：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長 ：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、

プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com





［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808 Email:ceo_office@msols.com