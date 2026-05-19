自動車向けケミカル・住宅向け防音排水管・産業用ウレタン車輪などの製造・販売を展開するシーシーアイホールディングス株式会社、次世代AIクラウドエディタ「LAWGUE」を導入

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪）は、AIを搭載したクラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」が、自動車向けケミカル・住宅向け防音排水管・産業用ウレタン車輪などの製造・販売を展開する複数の事業会社をグループ会社として展開するシーシーアイホールディングス株式会社（本社：岐阜県関市、代表取締役社長：岡部鉄也、以下「CCI」）に導入されたことをお知らせいたします。

「LAWGUE」は、契約書、規程、開示文書などの重要な文書の作成・検索・レビューをAIにより効率化するクラウドサービスです。本サービスでは、規程改定の履歴管理や新旧対照表の自動作成、体裁の自動補正などの便利な機能で、文書の作成・修正およびレビュー作業の大幅な工数削減を実現します。

CCIのサステナビリティ・コンプライアンス推進室では、ホールディングスの規程を基に、複数の事業会社の規程を改定・運用しているため、1つの改定が全社に波及し、改定作業の負荷が大きい点が課題でした。このたび「LAWGUE」を導入することで、業務の大幅な効率化と抜け漏れのリスクを抑え、サステナビリティ・コンプライアンス推進室がグループ全体の法令遵守とガバナンス強化の推進を目指します。

クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」について

「LAWGUE」は、文書作成をあらゆる面からサポート・効率化するAI を搭載したクラウド ドキュメント ワークスペースです。過去文書をアップロードするだけで、自社ノウハウがデータベース化され、AIのサポートによる様々な検索機能、体裁の自動補正などの編集アシスト、クラウド上でのコミュニケーション等により、ワンストップで従来の文書業務における非効率な作業をなくします。現在は、契約書・規程類・仕様書等、様々な文書を対象に企業、法律事務所、官公庁・自治体現場における文書業務の効率化を実現しています。

サービスサイト：https://lawgue.com/

資料ダウンロード：https://lawgue.com/request/