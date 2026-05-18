宮城県初の生産者と食品加工事業者を繋ぐマッチングサイト「つながる みやぎのOEM」開設をビビッドガーデンがサポート

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、宮城県が運営する農林漁業者向けOEMマッチングサイト「つながる みやぎのOEM」の構築・加工事業者登録をサポートしました。

「つながる みやぎのOEM」は、宮城県内の農林漁業者が、自前の加工設備を持たなくても食品加工を委託できるOEM事業者（受託事業者）を、無料で検索・問い合わせできる宮城県初のマッチングサイトです。ジャンル、地域、最小ロットなど、詳細な受託条件を事前に確認できます。現在44社が掲載されており、今後も登録事業者を拡大していく予定です。

・つながる みやぎのOEM：https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi_oem/

開設の背景と目的

宮城県内の農林漁業者が6次産業化（生産から加工・販売まで一貫して行うこと）に取り組む際、加工設備などの初期投資が数百万円規模にのぼり、外部委託する場合でも、ロット条件や加工方法の調査に多大な時間と労力を要します。多くの生産者が「自社ブランドで商品を作って販売したい」という思いを持ちながらも、一歩を踏み出せない要因となっています。

一方、加工事業者側も、OEM受託の能力や設備を持ちながらも、新規の商談機会を増やすためのPR手段が不足しており、受注拡大につなげられていないケースが多く見られます。

こうした生産者・加工事業者双方の課題を解消するため、OEM委託先を一括で検索・比較できるマッチングサイトを構築しました。

「つながる みやぎのOEM」概要

OEM委託を希望する生産者と、受託可能な食品加工事業者をつなぐ宮城県公式のマッチングサイトです。キーワード・ジャンル・事業者一覧から加工事業者を検索できるほか、ジャンルや地域、最小ロットなどの詳細な受託条件を事前に確認できます。登録・利用はすべて無料です。

・サービス名：つながる みやぎのOEM

・URL：https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi_oem/

・掲載事業者数：44社（令和8年5月15日時点）

・加工ジャンル：ペースト、ピューレ、レトルト、製粉、缶詰 他

・利用料：無料

本サービスの特徴

1. 設備投資ゼロで商品開発の第一歩を踏み出せる

OEMを活用できれば、加工機器の購入や施設の整備は不要です。コスト面を理由に6次産業化への参入を踏み出せずにいる生産者に、取り組みやすい環境を提供します。

2. ジャンル・地域・最小ロットで絞り込み、商談前に条件を確認できる

加工事業者の受託条件をサイト上で一覧・比較可能にしました。「最小ロットはどのくらいか」「生産品に対応した加工方法があるか」といった疑問を、問い合わせる前に解消できます。これにより、発注側と受注側双方の問い合わせにかかる時間と手間を削減します。

今後の展開

現在44社の掲載事業者数をさらに拡大し、今後は県外の加工事業者も受け入れ対象とする方針です。対応ジャンルの多様化や未掲載の事業者の発掘にも継続的に取り組みます。OEM受託が可能な食品加工事業者の新規登録は随時受け付けています。

・OEM受託事業者登録申請フォーム：https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi_oem/toroku.html

メディア取材について

OEMを活用した商品開発に関心を持つ宮城県内の生産者や、食品加工事業者への取材、「つながる みやぎのOEM」の検索画面等の実演が可能です。宮城県内の生産者の6次産業化への挑戦と、それを後押しする県の取り組みをぜひご取材ください。

下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

■ビビッドガーデンにおける自治体との取り組み

当社は持続的な第一次産業を目指し、自治体の皆様との連携を積極的に進めています。 食や農、観光の領域において、流通・販売・ブランディング・交流拡大など様々なニーズのサポートを行っています。以下詳細ページよりお気軽にお問い合わせください。

自治体との取り組みページ：https://www.tabechoku.com/ulp/municipalities

▼自治体との過去の取り組み

・2026年5月：仙台市×ビビッドガーデン、ふるさと納税返礼品等の開発で2年連続連携

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000471.000025043.html

・2026年4月：茨城県×ビビッドガーデン、いばらきメロン品評会「KING & QUEEN コンテスト 2026」を5月22日に開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000470.000025043.html

・2026年3月：熊本地震から10年。“復興のその先”を届ける、熊本地震10年復興マルシェを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000463.000025043.html

・2026年3月：鹿児島県×ビビッドガーデン、生産量日本一「かごしま茶」ブランド価値向上を支援。体験×EC連動で購買創出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000462.000025043.html

・2026年3月：山梨県×ビビッドガーデン、県産食材生産者と料理人をつなぐ「やまなし美酒・美食マッチング」を運用中

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000458.000025043.html

・2026年3月：宮城県×ビビッドガーデン、EC市場の競争激化を受け、実践的な「売れる戦略講座」を5地域で実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000456.000025043.html

・2026年2月：静岡県×ビビッドガーデン、県内生産者・加工事業者と飲食店等の集合型商談会「静岡県食材マッチング会」来場者の募集開始

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000025043.html

・2026年2月：千葉県×ビビッドガーデン、千葉県産品マルシェを有楽町で開催

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000443.000025043.html

・2026年2月：佐賀県×ビビッドガーデン、中村和成シェフと「佐賀のこだわり食材フェア」を開催。首都圏で佐賀県食材の魅力を発信

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000025043.html

・2026年1月：ビビッドガーデン、栃木県の「栃木ファンづくり事業」を受託し、県の魅力発信とファンとの継続的な関係構築を推進

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000435.000025043.html

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年4月時点でユーザー数は135万人、登録生産者数は11,500軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp