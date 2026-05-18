「KONAMI麻雀格闘倶楽部」、「Mリーグ2025-26シーズン」全日程を終了

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」に参戦する「KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)」が、2025年9月に開幕した「Mリーグ2025-26シーズン」の全日程を終了したことをご報告します。

「KONAMI麻雀格闘倶楽部」は昨シーズンに活躍したメンバー4人との契約更新を行い、改めて優勝を目指し「Mリーグ2025-26シーズン」に挑みました。本シーズンも各選手がそれぞれの持ち味を活かし、レギュラーシーズン※1は総合2位で通過、セミファイナルシリーズ※2は総合3位でファイナルシリーズ※3に進出しました。ファイナルシリーズでは初優勝を目指し、一時は首位に立つなど健闘しましたが、惜しくも優勝には届かず総合2位で全日程を終了しました。

また、レギュラーシーズンでは、今季から選手兼監督としてリーグ戦に臨んだ滝沢和典選手がシーズン最多となる14勝を記録し、「最多トップ賞」のタイトルを獲得しました。皆さまには多大なるご声援をいただき、誠にありがとうございました。

来シーズンも皆さまの期待にお応えできるよう、チーム強化に努めていきますので、「KONAMI麻雀格闘倶楽部」の活躍にどうぞご期待ください。

シーズン終了に伴い『麻雀格闘倶楽部 UNION』(アーケード版、コナステ版、e-amusement for NetCafe版)とモバイルゲーム『麻雀格闘倶楽部Sp』ではゲーム内キャンペーンを実施しています。ほかにもインターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」において、「M.LEAGUE（Mリーグ） KONAMI麻雀格闘倶楽部くじ 2025-26」を発売しています。

詳細は各サイトをご確認ください。

コナミアーケードゲームスは、今後も「Mリーグ」での「KONAMI麻雀格闘倶楽部」チームの活躍を通じて、さらに多くのゲームファン、麻雀ファンへ「面白い」「楽しい」をお届けしていきます。

※1:「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズン

※2:「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ

※3:「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ

期間中にログインすると、「KONAMI麻雀格闘倶楽部」の卓背景が獲得可能！

【開催期間】 2026年5月21日(木) 07:00 ～ 2026年7月1日(水) 05:00

【対象タイトル】

『麻雀格闘倶楽部 UNION』(アーケード版、コナステ版、e-amusement for NetCafe版)

『麻雀格闘倶楽部Sp』

期間中にログインすると、応援感謝イベントの開催を記念した「KONAMI麻雀格闘倶楽部」

の卓背景を獲得することができます。

『麻雀格闘倶楽部Sp』ゲーム内で「KONAMI麻雀格闘倶楽部 Mリーグ2025-26 応援感謝祭」を実施中！

【開催期間】開催中 ～ 2026年5月25日(月) 05:00

【対象タイトル】『麻雀格闘倶楽部Sp』

■「フォトセレクション(PS ver.Mリーグ2025-26 ポストシーズン)プチプロ」が登場！

「KONAMI麻雀格闘倶楽部」所属の4名のプロ雀士が新規「プチプロ」として登場します。

■招来を開催！

「KONAMI麻雀格闘倶楽部ポストシーズンフォトセレクションステップアップ10連招来」

「KONAMI麻雀格闘倶楽部ポストシーズンフォトセレクション招来」

「復刻 Mリーグステップアップ10連招来～グループA・グループB～」

「復刻 Mリーグフォトセレクション招来」

また、イベント期間中に一部の「プチプロ」は「攻撃力」「支援力」がアップするほか、「イベントボーナス」が発生します。

※招来の詳細については、イベントページをご確認ください。

■「ファイトソウル」が対局などさまざまな方法で入手可能に！

イベント期間中、「ファイトソウル」がさまざまな方法で入手できます。「ファイトソウル」を集めた数に応じたミッションを達成すると

「雀石」や「期限付き：限界突破の書(PS ver.Mリーグ2025-26 ポストシーズン)」など多数アイテムをゲットできます。

集めた「ファイトソウル」は「プレーヤーパネル」や「卓背景」などさまざまなアイテムと交換することができます。

▼「KONAMI麻雀格闘倶楽部 Mリーグ2025-26 応援感謝祭開催！」イベント詳細トップ

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/news/info/2026/0504/mleague/index.html

『麻雀格闘倶楽部 UNION』コナステ版にて、プレー料金20％OFFキャンペーンを実施！

【開催期間】 開催中 ～ 2026年6月1日(月) 05:00

【対象タイトル】 『麻雀格闘倶楽部 UNION』(コナステ版・e-amusement for NetCafe版)

期間中、『麻雀格闘倶楽部 UNION』コナステ版とe-amusement for NetCafe版にて、プレー料金20％OFFキャンペーンを実施します。

「KONAMI Gamesストア」で期間限定「KONAMI麻雀格闘倶楽部 応援感謝セット」を販売！

【販売期間】 販売中 ～ 2026年6月1日(月) 07:00

【対象タイトル】 『麻雀格闘倶楽部Sp』

「KONAMI Gamesストア」にて期間限定で「KONAMI麻雀格闘倶楽部 応援感謝セット」を販売！

アプリ内よりお得に雀石を購入できる「KONAMI Gamesストア」に、期間限定でさらにお得なセットが登場します。

※期間中に各1セットまで購入可能

※「KONAMI Gamesストア」ご利用のためには、KONAMI IDが必要となります。KONAMI IDの登録方法などは以下をご参照ください。

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/howto/konami_id/index.html

「M.LEAGUE（Mリーグ） KONAMI麻雀格闘倶楽部くじ 2025-26」概要

【販売期間】 販売中 ～ 2026年6月22日(月) 10:00

【販売価格】 1回 880円(税込)

【配送手数料】 複数回注文でも20個まで全国一律660円(税込)で配送

【お届け目安】 2026年9月中旬～9月下旬頃

【賞品一覧】

S賞 選べる！ポジティブボイスが流れるアクリルスタンド(全4種)

A賞 選べる！ロングスポーツタオル(全5種)

B賞 クリアポスター(全3種・ランダム)

C賞 クリアカード(全8種・ランダム)

D賞 ステッカー2種セット(全5種・ランダム)

おまけ賞 特製 クリアカード

※10連セットを購入すると3種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、

20連セットを購入すると3種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。

【リポストキャンペーン】

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」の公式アカウントをフォロー＆リポストした方の中から、抽選で1名さまに「クリアカード」全種セットを

プレゼントします。

※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。

※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト

https://premiumkuji.konami.net/

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト(FAQ)

https://premiumkuji.konami.net/faq/

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X

https://x.com/573Kuji

「Mリーグ」について

「Mリーグ」は、麻雀のプロスポーツ化を目的とし、2018年7月に発足したプロ麻雀リーグです。

洗練されたリーグ空間の中で、企業とプロ契約を結び、ユニフォームをまとったMリーガー達がチームの威信をかけて知を競い合います。

▼「Mリーグ」公式サイト

https://m-league.jp/

麻雀プロチーム「KONAMI麻雀格闘倶楽部」について

「KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)」は、2018年から開催されているMリーグに参加する、コナミアーケードゲームスの麻雀プロチームです。チーム名は、多くのお客さまからご支持をいただいている人気オンライン対戦麻雀ゲーム「麻雀格闘倶楽部」シリーズにちなんでいます。

▼「KONAMI麻雀格闘倶楽部」チーム情報はこちら

https://m-league.jp/teams/fightclub/

▼「KONAMI麻雀格闘倶楽部」公式X

https://x.com/mfcmleague1

「麻雀格闘倶楽部」シリーズについて

「麻雀格闘倶楽部」シリーズは、2002年にアミューズメント施設で稼働を開始した、初心者から熟練雀士まで全てのプレーヤーが楽しめる日本プロ麻雀連盟公認のオンライン対戦型麻雀ゲームです。

アミューズメント施設のほか、モバイル、PCなどマルチプラットフォームで本格麻雀が楽しめます。プレーヤーのレベルに合った対戦相手とマッチングするため、初心者の方でも気軽にプレーいただけます。

プロ雀士が定期的にオンライン対戦に参加しており、マッチングするとプロ雀士本人との対局をお楽しみいただけます。

▼「麻雀格闘倶楽部(アミューズメント・コナステ)」公式X

https://x.com/FIGHTCLUB573

▼アーケード版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/ac/index.html

▼コナステ版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/title.html?game=mfc

『麻雀格闘倶楽部Sp』について

『麻雀格闘倶楽部Sp』は、日本プロ麻雀連盟公認のモバイル版無料オンライン対戦型麻雀ゲームです。

サポート機能を充実させることで初心者でも簡単にルールを覚えることができ、本格麻雀ゲームをお手軽にお楽しみいただけます。日本プロ麻雀連盟所属のMリーガーや有名プロ雀士との対局も可能で、「四人東風・半荘」「三人東風・半荘」の

本格的な対局モードに加え、空き時間に楽しめる「四人一局」モードを搭載しています。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式X

https://x.com/mfcsp573

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』アプリ ダウンロードはこちら

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id640023408

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.mfcsp

「KONAMI Gamesストア」について

「KONAMI Gamesストア」は、KONAMIが提供するゲームアイテムを購入できるWEBストアです。購入したアイテムは、お客さまがKONAMI IDに連携したゲームアカウントに追加されます。『麻雀格闘倶楽部Sp』では、ゲーム内で使用できる「雀石」などをお得に購入できます。決済手段として、クレジットカードや「PASELI」などの電子マネーが利用可能です。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』「KONAMI Gamesストア」公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/web/mfcsp_games_store.html

「e-amusement for NetCafe」について

「e-amusement for NetCafe」は、ネットカフェ向けのPCゲームストリーミング配信サービスです。

コナミアーケードゲームスが提供する「KONAMI ID」でログインをして遊べる「通常プレー」(有料)と、ログイン不要で遊べる「無料プレー」の2種類のプレー方法があります。「通常プレー」ではプレーデータが保存されるため、前回の続きからプレーできたり、プレー履歴を確認したりすることが可能です。

「無料プレー」ではプレーデータの保存はされませんが、プレーしたことのないタイトルを気軽にお試しいただけます。

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について

プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で

簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。