「リエイの快護」の利用者様、一人ひとりの想いが咲く作品展『人生は春のように～私たちの創作展～』5月22日（金）・23日（土）開催

株式会社リエイ

介護事業「リエイの快護」を展開するリエイグループの株式会社リエイケア（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 邦親）は、同社が運営する施設の利用者様による作品展『人生は春のように～私たちの創作展～』を、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間、浦安市民プラザWave101 市民ギャラリーにて開催いたします。

本展は、利用者様が心を込めて制作した作品を展示し、創作意欲の向上につなげるとともに、作品を通じて人とつながる喜びを感じていただくことを目的に企画したものです。展示は約200点となり、入場無料・予約不要で、どなたでもお気軽にご来場いただけます。多くの皆様にご来場いただき、作品一つひとつに込められた想いに触れていただければ幸いです。

『人生は春のように～私たちの創作展』について

年齢を重ねても、日々の中には新しい発見や表現の喜びがあります。利用者様一人ひとりが手を動かし、色を選び、形にし、時間をかけて完成させた作品には、その方らしさや想い、日々の積み重ねが込められています。

「人生は春のように」というタイトルには、いくつになっても心が動き、新しい芽吹きや彩りに出会えるという想いを込めました。

作品を展示することは、利用者様にとって日々の励みとなり、新たな創作意欲にもつながります。また、ご家族や地域の皆さまにとっても、利用者様の個性や想いに触れていただく機会となることを願っています。

開催の背景

「リエイの快護」では、施設でのレクリエーションを通じて利用者様が制作した作品を一堂に集めた作品展をはじめ、毎年様々な催しを開催しております。

今回はリエイグループの本拠地であり、リエイケアの本社が位置する新浦安駅前の会場にて開催いたします。ご家族やご友人の皆様はもちろん、地域の方々にも作品を通じて介護施設での暮らしや活動の一端に触れていただける内容となっております。

開催概要

「リエイの快護」とは ～介護を快護へ～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/37_1_c63a00f3d25e7fe09c02b4f39ae1e22a.jpg?v=202605180551 ]

「リエイの快護」は、リエイグループが展開する介護事業ブランドです。「介護を『快護』へ」「癒しと食の介護」をテーマに、国内47拠点にて介護施設・サービスを展開。利用者様の尊厳や意志を尊重した、安心・安全で快適な生活をサポートしております。

リエイの快護LINE公式アカウント

【株式会社リエイケアについて】

株式会社リエイケアの前身となる株式会社リエイは、1980年創立の「食と介護の生活サービス」企業です。株式会社リエイケアは、介護を高齢者の方々のための快適な生活サービスと捉え、“介護を快護へ”をテーマに、首都圏を中心に関西・東海・九州エリアに展開中です。

【所在地】 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

【リエイグループ公式URL】 http://www.riei.co.jp/