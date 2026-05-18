合同会社56project、インスタ連動型ローカルページ自動生成サービス「Exo-Local Page」を発表。先着20店舗限定・月額980で、広告費ゼロのGoogle集客を実現。

合同会社56project

■ Instagramに投稿しているのに、なぜ集客に繋がらないのか

全国の飲食店オーナーの多くが、Instagramの運用に多大な時間と工数を投じています。しかし現実には、その努力がGoogleマップ上の集客に直結していないケースがほとんどです。

理由は一つ。Instagramに蓄積された「実体験コンテンツ」が、GoogleのAIが推薦スコアとして計算できる構造化データに変換されていないからです。

2026年現在、GoogleのAI Mode（Gemini）は「ロマンチックな雰囲気のイタリアン」「子連れでも入れる居酒屋」といった自然言語の検索に対して、1店舗だけを推薦する時代に突入しています。リストを見て選ぶ時代は終わりました。推薦されるか、まったく見えないかの二択です。

毎日インスタを更新していても、GoogleのAIに推薦されなければ、その努力は集客に変わりません。

■ なぜ「ローカルページ」が必要なのか 世界の飲食店集客は「リスト検索」から「AI推薦」へ移行した

かつてユーザーは「近くのイタリアン」と検索し、表示された10件のリストを見比べて選んでいました。しかし今は違います。「ロマンチックな雰囲気のイタリアン」と検索すると、GeminiのAIがGBPプロフィール・口コミ・写真・メニューを読み込み、1店舗だけを推薦します。ユーザーはリストを見ません。あなたの店が推薦されるか、まったく見えないかの二択です。

2025年末時点で、全検索の60%以上がクリックなしで解決されています（Marqii調査）。ユーザーはウェブサイトに来る前に、GoogleのAIが出した答えだけで来店先を決めてしまいます。

GoogleのAIは「構造化データ」で店舗を判断する

GoogleのAI Overviewsは構造化データ（Schema.org）を使って店舗を評価します。正確なスキーマを持つページはAI Modeで引用される確率が高まり、2026年2月のコアアップデート以降、店名・住所・電話番号（NAP情報）がウェブサイト・スキーマ・GBPで一致していることがAIの信頼スコアに直結します（Google Search Central, 2026）。

構造化データは、GoogleのAIに対する「店舗のデジタル身分証」です。これがなければ、どれだけインスタを更新しても、GoogleのAIには届きません。

インスタ動画をGBPにそのまま使うと逆効果

Instagramのリールは、BGMや派手なテロップで「見てもらう」ことを目的とした消費型コンテンツです。しかし2026年3月13日のGoogleマップコアアップデートにより、BGMあり・テロップあり・AI生成の動画をGoogleビジネスプロフィールに投稿することはペナルティのリスクとなりました。

インスタ動画とGBP動画は、まったくの別物です。インスタの努力はローカルページに活かし、GBPには専用動画を投稿する。この分離設計が、2026年のGoogle集客の正解です。

■「Exo-Local Page」とは何か

※デモ画像。実際のサービスではInstagramの投稿が自動反映されます。」

Exo-Local Pageは、Instagramの投稿をGoogleのAIが読み取れる構造化データに自動変換し、広告費ゼロのGoogle集客を実現するローカルページ自動生成サービスです。

インスタアカウント名をLINEで送るだけで、以下を処理します。

店舗基本情報（住所・電話番号・営業時間）の自動取得 Instagramの最新投稿・画像の自動反映 Schema.org構造化データ（Restaurant / OpeningHoursSpecification / BreadcrumbList）の自動付与 AI推薦テキストの自動生成 GoogleビジネスプロフィールへのURL登録サポート

インスタに投稿し続けるだけで、ページが自動的に育ち続けます。オーナーの追加作業はゼロです。

■ 200日・累計358万回超の実証データが証明する効果

当社代表・田中ゴローはGoogle Local Guide Lv.7として、200日間・毎日継続で江東区エリア150店舗以上に自主投稿を実施。現在も継続中で、累計表示回数は358万回を超えています。

※本データは店舗からの依頼に基づくものではなく、代表自身がGoogle Local Guideとして自主的に投稿・分析した完全な一次データです。

【累計実績】

大島エリアのベーカリー：初期比4.9倍のインプレッション増加 亀戸エリアのカフェ：初期比5.1倍のインプレッション増加 江東区エリア48店舗が1万回表示を達成（最高9万回超えも記録） ■ PoC実績：都内飲食店にて検証中

2026年5月、台東区の飲食店をPoC店舗として、Exo-Local Pageの初期実装を完了しました。

Schema.org実装：Restaurant・BreadcrumbList・OpeningHoursSpecification GBP連動：ウェブサイト欄へのURL登録完了 レスポンシブ対応：PC・3枚グリッド／スマホ・スワイプスライダー

GBPインサイト（表示回数・クリック数）の変化については1ヶ月後に公開予定です。

■ サービス概要・先着20店舗限定オファー

Exo-Local Page

定価：\1,980/月 先着20店舗限定：\980/月

EEAT Engine（動画MEO自動化サービス）との併用で：

EEAT Engine：\3,980/月 Exo-Local Page（定価\1,980/月）が無料 2サービス合計\5,960相当が\3,980/月で利用可能

初月1ヶ月無料トライアルあり／いつでも解約可能

申し込み方法：LINE公式アカウント（@171tpezi）に友だち追加後、「ローカルページ希望」と送信

公式LINE：https://lin.ee/nvANsQ5

■ 代表コメント

「Instagramで毎日発信しているのに、なぜGoogleマップで集客できないのか。この疑問への答えがExo-Local Pageです。200日間・累計358万回超の実証データをもとに、インスタの努力をそのままGoogleのAI推薦に変換する仕組みを月額\980から提供します。広告費に依存せず、Googleマップ上に売上を生み続ける。その第一歩をExo-Local Pageから始めてください。」

（合同会社56project 代表 田中宏明）

■ 会社概要

会社名：合同会社56project

所在地：東京都江東区大島1-37-7

代表者：田中宏明

事業内容：生成AIサービス開発・AIシステム設計・動画MEOサービス・ローカル集客自動化

設立：2025年5月 URL：https://56projectai.com/

お問い合わせ：goro@56projectai.com