広島の皮膚科専門医が岐阜へ―市民向け無料セミナーを開催

株式会社ITreat

美容医療に関する相談件数が4年間で約3倍に急増するなど、正しいスキンケアの知識を求める声が高まっている。こうした状況を受け、皮膚科専門医・医学博士の身原 京美氏（身原皮ふ科・形成外科クリニック院長）が、6月18日（木）、岐阜市内で市民向けの無料スキンケアセミナーを開催する。身原氏は「皮膚科専門医として正しい知識を分かりやすく届けたい」という思いのもと、全国各地で市民や企業向け講演を行っている。岐阜での開催は地元IT企業・株式会社ITreat（岐阜市）が主催する。

■ エビデンスに基づいた正しい知識を身につけよう皮膚科専門医から学ぶスキンケアセミナー

本セミナーでは、日常のスキンケアにまつわるトラブルが「なぜ起きるのか」を皮膚科学の観点から解説しながら、洗顔・保湿・紫外線対策など日常生活にすぐ役立つ知識を約60分で分かりやすく伝える。専門的な内容を一般市民向けにかみ砕いて届けることを重視しており、「何となくやっているスキンケアを、根拠のある習慣に変える」きっかけの場を目指す。後半はQ&A形式にて、参加者が日頃の肌悩みを専門医に直接相談できる時間も設ける予定。

梅雨の湿気や夏の紫外線・高温は肌トラブルを引き起こしやすく、本格的な夏が来る前に正しいケアの知識と対策を身につける絶好の機会となる。

「肌の仕組みを正しく知っていれば、自分に合わない製品を見極める目も、美容医療の勧誘に流されない判断力も自然と身につきます。梅雨前のいまこそ、正しいケアを知っておく絶好のタイミングです」と身原氏は強調する。

■ 急増する肌トラブル――美容医療も化粧品も

美容医療サービスに関する相談件数は2019年の1,862件から2023年には5,507件へと4年間で約3倍に膨らみ、化粧品による危害相談も年間3,000件超と高水準が続いている。

【美容医療サービス相談件数の推移】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/36_1_c970946b44b184f547267146eb3427f4.jpg?v=202605180151 ]

出典：厚生労働省「美容医療の適切な実施に関する検討会」報告書（2024年)

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001341000.pdf

【化粧品危害相談件数の推移】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/36_2_5cea890b16584d0abeab04e89241d0a7.jpg?v=202605180151 ]

※2025年5月31日時点。経由相談を除く。（頭髪用化粧品・歯磨き粉等も含む）

出典：国民生活センター PIO-NET登録データ

https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/cosmetic_harm.html

【美容医療の相談事例（厚生労働省検討会報告書より）】

・「シワを取るはずが顔面麻痺が残った」

・「ボトックス注射後にまぶたが垂れ下がった」

・「SNS広告を見て受診しトラブルに」

厚生労働省は2024年、「美容医療の適切な実施に関する検討会」報告書を公表。医療広告のネットパトロール強化や医療機関への定期報告制度の導入など制度整備を進めている。

【化粧品危害の相談事例（国民生活センター公表より）】

・お試しのつもりで購入した化粧品で肌にかゆみ・ひりひり感が発生。定期購入と気づき解約を申し出たが高額請求された。

・SNS広告のファンデーションを使用し顔が赤くなりかゆみ。診断書を出して解約申請したが請求額が高額で納得できない。

・海外製リップクリームで唇が腫れ、かゆみやただれが出た。

美容医療・化粧品、どちらのトラブルにも共通する構造がある。自分の肌の状態や製品の特性を正しく知らないまま、広告やSNSの情報だけで判断してしまうことだ。厚生労働省の検討会が指摘するように、問題の根本は「患者が美容医療の特徴やリスクを正しく理解できていないこと」にある。軽度の肌荒れ・ニキビ・シミも、誤ったセルフケアで慢性化・悪化するケースは後を絶たない。正しい知識を持つことが、トラブルを防ぐ最大の予防策となる。

■ 開催概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/36_3_5ac77568dc6ace4f5ae50982f64cfd25.jpg?v=202605180151 ]■講師プロフィール

身原 京美（みはら きょうみ）

【資格・受賞歴】

熊本大学医学部卒業

日本皮膚科学会専門医

日本抗加齢医学会認定専門医

世界的な医学誌「BURNS」より表彰

【講師紹介】

皮膚科専門医として約30年にわたり、幅広い肌トラブルの診療・研究に従事。大学病院での臨床経験をもとに、エビデンスに基づいたスキンケア指導を実践している。ニキビ・乾燥肌・敏感肌・アトピー性皮膚炎など、さまざまな肌のお悩みに向き合い、二児の母として赤ちゃんから高齢者まで幅広い患者さんに寄り添う診療で知られる。

臨床の現場では、「自己流スキンケアによる肌荒れ」や「間違った情報による悩み」の相談を受けることも多く、「専門医として正しい知識をわかりやすく届けたい」という思いのもと、市民向けの公開講座や企業向けのセミナーなどの講演を数多く実施。日常生活に取り入れやすい実践的なアドバイスと、専門的な内容をわかりやすく伝える講演が好評を得ている。

YouTube：youtube.com/@miharacln(https://www.youtube.com/@miharacln)

Instagram：https://www.instagram.com/mihara__cln/

■主催者について株式会社ITreat代表取締役 木村健太

主催の株式会社ITreat（岐阜市）は、地元岐阜の市民に質の高い健康・医療情報を届けることを目的に本セミナーを企画した。同社はかねてより身原氏と交流があり、「この貴重な機会を岐阜の皆さんにも届けたい」という思いから今回の主催に至った。

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ITreat 担当：平下・渡邉

〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル3F

TEL: 058-201-0240 FAX: 058-201-0241 E-mail: pr@itreat.co.jp