【FURFUR(ファーファー)】世界的カジュアルフットウェアブランド「crocs」の限定モデルが登場！＜5月20日(水)全国発売＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は世界的なカジュアルフットウェアブランド「crocs(クロックス)」との限定モデル1型を、2026年5月20日(水)よりFURFUR全国直営店にて発売開始いたします。
発売に先駆けて、オフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約をスタートしております。
SOHO MULTISTRAP SANDAL
世界的カジュアルフットウェアブランド『crocs』との限定モデル
「SOHO MULTISTRAP SANDAL」が発売！
足が沈み込むような柔らかさのフットベッドに、
アッパーとバックストラップには4か所の調節機能を搭載。
女性の足に心地よくフィットし、一日中快適な履き心地を叶えるサンダルです。
FURFURからは、サンダルにも取り付けられるパール＆ビジューが煌めくチャームや、
華やかなブローチセットをオリジナルで展開いたします。
限定モデル
※フラワーモチーフシューズアクセサリー(左)はサンプルの為、取り付け部分の仕様が異なります。予めご了承ください。
商品名：【FURFUR×crocs】SOHO MULTISTRAP SANDAL
価格：\10,450
カラー展開：BLK,BEG
サイズ：22,23,24
crocs独自開発のLiteRide(TM)フットベッドは足が沈み込むような柔らかさで、アッパーとバックストラップには4か所の調節機能を搭載。
軽量なCroslite(TM)素材のミッドソールとアウトソールに、安定感のある厚底デザインを採用。
女性の足に心地よくフィットし、一日中快適な履き心地を叶えるサンダルです。
さらに、クロックスのシューズの穴に自由に取り付け可能なJibbitz(TM)(ジビッツ)チャームにも対応。
自分らしいアレンジを楽しめる、オリジナルの一足に仕上がります。
FURFURオリジナル シューズアクセサリー
＜Item1＞
商品名：フラワーモチーフピンブローチセット
価格：\6,930
カラー展開：WHT
サイズ：F
質感も表情も異なる5つのフラワーモチーフを詰め込んだ、ブローチセット。
アーモンド型パールで形作った端正なフラワーや、クリアビーズを編み込んだ透明感溢れるもの、さらには繊細なシアー素材のコサージュや、エッジの効いたメタルフラワーなど、多彩なモチーフを揃えました。
それぞれが独立した存在感を放ちながらも、セットで使うことで唯一無二の奥行きが生まれます。
アウターの襟元やバッグ、シューズに散りばめて、自由なスタイリングを楽しめるアイテムです。
＜Item2＞
商品名：フラワーモチーフシューズアクセサリー
価格：\6,930
カラー展開：SLV,CLA
サイズ：F
足元をドラマチックにアップデートする、デコラティブなシューズチェーン。
フラワーをモチーフに組まれたパールの周りを、小粒のパールが繊細に連なる立体的なパールレーンが、足元に華やぎを添えます。
上品に煌めくダイヤレーンと、メンズライクなチェーンをミックス。
パールの柔らかな質感に、シャープな金属のコントラストを効かせた、甘さに頼らないバランスが魅力。
スニーカーに合わせて意外性を楽しんだり、自由な感性で足元のスタイリングを楽しめる一点。
※すべて税込み表記価格
Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム販売店舗について
FURFURルミネ新宿2店にて、FURFURが厳選した「Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム」全9種を5月20日(水)より限定展開いたします。豊富なラインアップの中からお気に入りのチャームを自由に組み合わせてご購入いただけ、自分だけの一足を完成させることができる、クロックスならではのパーソナライズの楽しさをご体感いただけます。
なお、「Jibbitz(TM) チャーム」は単体でもご購入いただけます。
※チャームは無くなり次第終了となります。
販売について
■店頭発売日
2026年5月20日(水)
・FURFUR 全国直営店〈 https://furfurfur.jp/Page/shoplist.aspx 〉
4月8日(水)より、オンラインにて先行予約販売を開始しております。
・FURFURオフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・MASH STOREアプリ 〈 https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD 〉
・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉
・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉
crocs（クロックス）について
クロックス社は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。
同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。
クロックス公式インスタグラムアカウント: https://www.instagram.com/crocsjp/
クロックス公式Ｘアカウント: https://x.com/crocsJP
FURFUR（ファーファー）について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/