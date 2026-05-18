【FURFUR(ファーファー)】世界的カジュアルフットウェアブランド「crocs」の限定モデルが登場！＜5月20日(水)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は世界的なカジュアルフットウェアブランド「crocs(クロックス)」との限定モデル1型を、2026年5月20日(水)よりFURFUR全国直営店にて発売開始いたします。

発売に先駆けて、オフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約をスタートしております。

SOHO MULTISTRAP SANDAL

世界的カジュアルフットウェアブランド『crocs』との限定モデル

「SOHO MULTISTRAP SANDAL」が発売！

足が沈み込むような柔らかさのフットベッドに、

アッパーとバックストラップには4か所の調節機能を搭載。

女性の足に心地よくフィットし、一日中快適な履き心地を叶えるサンダルです。

FURFURからは、サンダルにも取り付けられるパール＆ビジューが煌めくチャームや、

華やかなブローチセットをオリジナルで展開いたします。

限定モデル

※フラワーモチーフシューズアクセサリー(左)はサンプルの為、取り付け部分の仕様が異なります。予めご了承ください。

商品名：【FURFUR×crocs】SOHO MULTISTRAP SANDAL

価格：\10,450

カラー展開：BLK,BEG

サイズ：22,23,24

crocs独自開発のLiteRide(TM)フットベッドは足が沈み込むような柔らかさで、アッパーとバックストラップには4か所の調節機能を搭載。

軽量なCroslite(TM)素材のミッドソールとアウトソールに、安定感のある厚底デザインを採用。

女性の足に心地よくフィットし、一日中快適な履き心地を叶えるサンダルです。

さらに、クロックスのシューズの穴に自由に取り付け可能なJibbitz(TM)(ジビッツ)チャームにも対応。

自分らしいアレンジを楽しめる、オリジナルの一足に仕上がります。

FURFURオリジナル シューズアクセサリー

＜Item1＞

商品名：フラワーモチーフピンブローチセット

価格：\6,930

カラー展開：WHT

サイズ：F

質感も表情も異なる5つのフラワーモチーフを詰め込んだ、ブローチセット。

アーモンド型パールで形作った端正なフラワーや、クリアビーズを編み込んだ透明感溢れるもの、さらには繊細なシアー素材のコサージュや、エッジの効いたメタルフラワーなど、多彩なモチーフを揃えました。

それぞれが独立した存在感を放ちながらも、セットで使うことで唯一無二の奥行きが生まれます。

アウターの襟元やバッグ、シューズに散りばめて、自由なスタイリングを楽しめるアイテムです。

＜Item2＞

商品名：フラワーモチーフシューズアクセサリー

価格：\6,930

カラー展開：SLV,CLA

サイズ：F

足元をドラマチックにアップデートする、デコラティブなシューズチェーン。

フラワーをモチーフに組まれたパールの周りを、小粒のパールが繊細に連なる立体的なパールレーンが、足元に華やぎを添えます。

上品に煌めくダイヤレーンと、メンズライクなチェーンをミックス。

パールの柔らかな質感に、シャープな金属のコントラストを効かせた、甘さに頼らないバランスが魅力。

スニーカーに合わせて意外性を楽しんだり、自由な感性で足元のスタイリングを楽しめる一点。

※すべて税込み表記価格

Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム販売店舗について

FURFURルミネ新宿2店にて、FURFURが厳選した「Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム」全9種を5月20日(水)より限定展開いたします。豊富なラインアップの中からお気に入りのチャームを自由に組み合わせてご購入いただけ、自分だけの一足を完成させることができる、クロックスならではのパーソナライズの楽しさをご体感いただけます。

なお、「Jibbitz(TM) チャーム」は単体でもご購入いただけます。



※チャームは無くなり次第終了となります。

販売について

■店頭発売日

2026年5月20日(水)

・FURFUR 全国直営店〈 https://furfurfur.jp/Page/shoplist.aspx 〉



4月8日(水)より、オンラインにて先行予約販売を開始しております。

・FURFURオフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉

・MASH STOREアプリ 〈 ‎‎‎‎https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉

crocs（クロックス）について

クロックス社は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。

同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。

クロックス公式インスタグラムアカウント: https://www.instagram.com/crocsjp/

クロックス公式Ｘアカウント: https://x.com/crocsJP

FURFUR（ファーファー）について

BRAND CONCEPT

"Feminine mode wears"

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ

しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。



SHOP

数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://furfurfur.jp/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/brand/furfur/