VTuber事務所初オンラインくじ『FAPON』クラファン式イベントの展開を決定！VTuberの3D化やオリソン制作などを支援イベントを展開【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、VTuber領域の専門性を活かした広告代理店事業や、自社アクリルグッズ製造工場によるOEM事業などを展開する株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は自社の豊富な3D化やオリジナルソング制作の実績を活かし、自社オンラインくじサービスFAPON(https://fapon.club/)にて、クラウドファンディング式「条件達成でVTuberの3D化やオリジナルソング制作」を提供するイベントを展開いたします。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/fapon-crowdfunding-events/

オンラインくじFAPONでのクラウドファンデイング形式イベント事例

この企画ではSS賞として「オリジナルソング制作応援チケット」を用意。

その獲得者数が目標値を超えた場合、オリジナルソングの制作が決定します。

（もし目標数に届かなかった場合は、サイン入りミニ色紙など事前に決められた代替物に自動変更）

FAPONでは、クラウドファンディングのリターンにあたるものはデフォルトとしてグッズを提供でき、プロジェクト主催者の立場としては、リターンの用意や発送といった作業を全てFAPONに切り出すことが可能です。

また支援者側にとっても、アクリルグッズといった形のある商品として確実にリターンを受け取ることもできる、「グッズ購入と推しの夢の応援の両立」が可能な仕組みとなっております。

オリジナル楽曲制作を目標としたミツルギリア バレンタインコラボ

SS賞である「オリジナルソング制作応援チケット」の消化で新規楽曲の制作決定！

コラボページ：https://fapon.club/gachas/d67du4i9io6g02sos16g

VTuber事務所WACTORのオリジナル楽曲の実績

有名ボカロPである40mP氏や*Luna氏が担当した楽曲を含めた未公開楽曲含め10曲以上を制作

40mP氏作詞作曲のオリジナル曲『アカペラハート』

リリース記事：：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049666.html

*Luna氏作詞作曲ミツルギリアのオリジナル曲『Sword』

リリース記事：https://wactor.tech/news/sword-lia/

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を介した楽曲配信

avexが運営する音楽配信代行サービス「BIG UP!」（https://big-up.style/）を通じて、自社オリジナルソングをSpitifyやprime musicなど世界184カ国へ配信を開始いたしました。

個人勢で楽曲配信が難しい方には、弊社を介した展開連携も可能です。

VTuber事務所WACTORの3D化と音楽イベント実績

VTuber Fes Japan 2022出演

にじさんじやホロライブなど大手事務所を含む、AZKi、HIMEHINA、富士葵、緑仙など総勢45名の人気VTuberが4時間超の怒涛コラボ！

その中にWACTOR専属VTuberヒヅキミウとミツルギリアもゲスト出演！

レポート記事：https://wactor.tech/news/vtuber-fes-japan-2022-report/

【TOKYO IDOL FESTIVAL 2022】バーチャルTIF出演

日本最大級のアイドルイベントTOKYO IDOL FESTIVALへ、WACTOR専属VTuberミツルギリア・イヌマキヒマリ・スメラギパルがゲスト出演！

レポート記事：https://wactor.tech/news/tif2022/

bilibili公式歌番組「炎と氷の歌合戦」出演

中国大手配信サービスbilibiliの公式音楽番組にて、ヒヅキミウ、ミツルギリア、ホシナスズが出演！

レポート記事：https://wactor.tech/news/bilibilivrlive/

自社スタジオでの3Dライブ定期開催

パーセプションニューロンを用いた自社スタジオと自社オリジナルVR空間による「3Dお披露目」や「オリジナル曲発表」等の3D無料ライブを毎月定期開催していた実績がございます。

レポート記事：https://panora.tokyo/archives/6866

タイアップ先募集中！

FAPONではタイアップしていただけるアニメIP・ゲームIP・書籍などのIPホルダー様やインフルエンサー様などのコラボ希望者を常時募集しております！

業界高水準のRY & 描き下ろしイラストの手配 & 日本だけでなく台湾にも対応とオンラインくじ業界でも好条件を揃えております！

まずはお気軽に資料請求・ご相談をいただけますと幸いです。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

■ハイライト

- VTuber事務所初！自社工場製造グッズのハズレなしオンラインくじ- 秋葉原などでの屋外広告やテレビCMなどマス広告も展開- YouTube100万登録超えVTuberやX30万フォロワー実写アーティストなどコラボ実績多数- 今年放映の地上波アニメや劇場化実績のあるアニメ、ゲームなど有名IPとのコラボも決定済み

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPON（ファポン）はVTuberマーケティング企業WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

WACTORはVTuberマーケティング特化の広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

VTuberなどライブ配信活動をしているインフルエンサーとのタイアップの際には、専用オリジナル配信背景も提供しております。

FAPONグッズラインナップ

オンラインくじ業界においてはレアリティが低い賞では缶バッジやステッカーなどが定番ですが、弊社FAPONではSS賞からE賞まで、必ずアクリルグッズが手に入るラインナップで、運営から1年間、多くのお客様から高い満足度の評価をいただいております！

実績：テレビCMプレスリリース

アニメ特化BS/CSテレビで決定

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-cm/

実績：音楽フェスイベントへの協賛＆実写アーティスト企画を展開

ナガノアニエラフェスタ2025

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-fess-event/

タイアップコラボ例

相羽あいな様：https://x.com/aibaaiai

実績：ゲームIPコラボを展開

ビビッドアーミー7周年記念

コラボページ：https://fapon.club/gachas/d7ni72q9io6g02uva1ag

ウェブサイト：https://s.g123.jp/qtbs0xkv

コーポレートサイト：https://ctw.inc/

実績：屋外広告掲載

秋葉原駅構内ポスター

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

VTuberマーケティングWACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuber＆IPマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店＆ライバー事務所( https://910inc.pro/ )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイト / 取引先(敬称略)：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他等

VTuber＆IPマーケティング企業WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

2018年VTuber黎明期からVTuber事務所として創業し、現在も事業を継続しているバーチャルYouTuber事務所初期勢である一社です。

2022年からは、VTuberやクリエイターとのネットワークと、自社タレントの案件獲得で培った営業力を活かし、代理店事業を急進させ、立ち上げ一年目から事務作業の売り上げを超えました。

その売り上げを事業投資し2024年にはアクリルグッズや缶バッジなどの自社グッズ製造工場WACTORYです。

そして、「キャスティング力」×「イラスト制作力」×「グッズ製造力」を活かし、2025年に自社オンラインくじサービスFAPONをリリースいたしました。

お取引先（敬称略）：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/TikTok/その他

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じての楽曲配信

オリジナル楽曲やVTuberの3D化、音楽イベント出演の実績を多数持つWACTORの音楽活動

プレスリリース記事：https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

2024年にはアクリルグッズと缶バッジを製造する自社グッズ工場WACTORYを立ち上げ、広告代理店としても珍しい「企画～イラスト制作～グッズ製造」をワンストップで対応するプランを提供中。

同梱広告：月間アクティブユーザー数30万&月間配送数数万超えのグッズ配送ネットワーク

連携サービス：オンラインくじ、オンラインクレーンゲーム、グッズECサイト

累計月間アクティブユーザー数：40万以上

累計月間配送数：数万

広告掲載に関しては、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

オンラインくじFAPONタイアップ募集中！

2025年には自社サービスとして、オンラインくじFAPONを立ち上げ、インフルエンサー・芸能事務所・アニメIP・ゲームIPとのコラボを多数展開しております。

リンク集

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じてSpotifyなど音楽配信ストアへ楽曲を世界184カ国へ配信を開始

https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

【118種のグッズ展開】CTW運営ゲーム『ビビットアーミー』との7周年記念コラボ企画を展開

https://wactor.tech/news/ctwvividarmy-fapon/

【人気お笑い芸人”ぱーてぃーちゃん”共演】ニコニコ動画公式番組『ブイブイ言わせて ぱーてぃー！ぱーてぃー！』アシスタントMC就任【ミツルギリア】

https://wactor.tech/news/niconico-mc-202510/

オンラインくじ『FAPON』テレビCMを決定！今後タイアップ予定のインフルエンサー出演も予定

https://wactor.tech/news/fapon-cm/

ドワンゴ・ニコニコ動画と契約締結＆連携強化を拡大

https://wactor.tech/news/wactor-dwango/

ライブ配信プラットフォーム "SHOWROOM"とオーガナイザー契約を締結&テレビCMを含むイベントが決定

https://wactor.tech/news/fapon-showroom-01/

オンラインくじ『FAPON』初の屋外広告を実施！秋葉原駅構内ポスターを掲載

https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

VTuber事務所初！オンラインくじ『FAPON』&グッズ制作OEMサービス『WACTORY』をリリース！910inc事務所VTuber3名の企画を展開【VTuberマーケティングWACTOR】

https://wactor.tech/news/fapon-wactory/

大手コンビニチェーン”ローソン”と”ファミリーマート”それぞれでコンビニプリントタイアップを展開

https://910.inc/archives/press_release/familymartlawson-print

ヴァイキングライズ＆自社VTuber事務所910incメンバーによるギルドイベントを実施＆ミツルギリアが優勝

https://wactor.tech/news/vikingrise-910inc/

休止中だった登録者数20万人超えのヒヅキミウが910incで復帰決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html)

日本テレビ新会社「ClaN Entertainment」とパートナーシップを締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html)

中国大手配信サービス「bilibili」提携公開VTuberオーディション

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html)