discord Yohji Yamamoto、「Angular bag」「CLASP」シリーズの新作を5月22日(金)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

discord Yohji Yamamotoの定番「Angular Bag」「CLASP」シリーズから、新作がそれぞれ5月22日(金)より発売。

「Angular Bag」からは初のレザーのアイテムが、「CLASP」からはソフトでしなやかなバッグが2型登場する。

Angular bag \242,000(税込)

いびつなシルエットが特徴のショルダーバッグ。ショルダーストラップの付け根がY字型になっており、シンプルな造形にアクセントを加える。柔らかく、しなやかな革を使用。

Clasp Tote bag (LL) \138,600(税込)

外側に口金ポケットを付けた、LLサイズのトートバッグ。同シリーズの他アイテムに比べ、大きめの口金を表面に配置。底マチが加わり、さらに使い勝手の良い立体的なシルエットへとアップデート。

Clasp Shoulder bag \97,900(税込)

外側に口金ポケットを付けた、口元がファスナー仕様のショルダーバッグ。「身体に沿う」を目指した、袈裟をイメージした太めのショルダーストラップとマチ無しの平らな本体で構成。ソフトでしなやかなレザーが、装いに柔らかな雰囲気をもたらす。

discord Yohji Yamamoto 2026年春夏コレクションの最新作は、2026年5月22日(金)より順次、discord Yohji Yamamoto全ストア GINZA SIX(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545) / SHIBUYA PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556) / 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523) / 阪急うめだ本店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53313) 及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/)、Yohji Yamamotoのdiscord Yohji Yamamoto取扱い店舗(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=18&search_type=0&map_lat=&map_lng=)でお求めいただけます。

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