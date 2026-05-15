【公式HPリニューアル】ワーホリ協会、情報導線と使いやすさを大幅改善

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体、一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）は、公式ホームページを大幅リニューアルしたことをお知らせいたします。

今回のリニューアルでは、ワーキングホリデーおよび留学を検討するユーザーにとって、より「分かりやすく」「使いやすい」サイトへの改善を目的に、デザインおよび構成を一新しました。

■リニューアルのポイント

本リニューアルでは、以下の点を中心に改善を行いました。

・情報構造の整理により、必要な情報へ最短でアクセス可能に

・スマートフォン表示の最適化による閲覧性の向上

・セミナーやカウンセリング導線の強化

・費用/プラン情報の見やすさ向上

・初めての方でも理解しやすい導入設計

■リニューアルの背景

近年、ワーキングホリデーや留学に関する情報収集は多様化しており、ユーザーは「短時間で必要な情報にたどり着けること」を重視する傾向にあります。

こうしたニーズに対応するため、従来の情報配置を見直し、ユーザー視点での導線設計を強化しました。

■今後の展開

今後は、今回のリニューアルを基盤として、

・最新のワーホリ・留学情報の発信強化

・アプリ・セミナーとの連携

・ユーザーごとの最適な情報提供

など、より実用的な情報提供を進めてまいります。

■サイトURL

https://www.jawhm.or.jp/

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/