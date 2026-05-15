メンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」より、日本初※1！肌の糖化ストレスを軽減するスキンケアプロテインが誕生　機能性表示食品「ディズム スキンケアプロテイン クリア（ピーチ風味）」

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音）のメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、DISM初の機能性表示食品であり、日本初※1の肌の糖化ストレスを軽減する成分※2を配合したプロテイン「ディズム スキンケアプロテイン クリア(ピーチ風味)」を、5月15日（金）より公式ストア先行発売、5月22日（金）より一般発売いたします。

※1 機能性表示食品としてロダンテノンＢを含む粉末プロテイン飲料（2026年2月時点 自社調べ）

※2 ロダンテノンB（ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。）

■開発背景

肌の糖化とは、余分な糖とタンパク質が結びつくことで、肌がくすんで見えたり、ハリ不足の印象につながると考えられている変化のことです。「肌の焦げ」とも言われており、年齢や食生活などの生活習慣とも関係します。 この度、美容医療発想のメンズスキンケアブランドDISMより、肌の糖化という現象に着目し、日本初※1のスキンケアプロテインが誕生しました。

「ディズム スキンケアプロテイン クリア（ピーチ風味）」は、肌の糖化ストレスを軽減する成分である、マンゴスチン由来「ロダンテノンB」を、機能性表示食品として日本で初めて粉末としてプロテインに配合しました。

また、たんぱく質は1杯あたり15ｇを配合し、酵母エキス(グルタチオン含有)を始め、男性に不足しがちな※2ビタミン４種とミネラルを黄金のバランスで配合。美容に関心がある方だけではなく、たんぱく質を摂取したい方、健康管理を心がけている方にもおすすめです。毎日継続して飲みやすい、甘さ・酸味・後味にこだわったピーチ風味に仕上げました。

※1 機能性表示食品としてロダンテノンＢを含む粉末プロテイン飲料（2026年2月時点 自社調べ）

※2 日本人の食事摂取基準による

■商品特徴

ディズム スキンケアプロテイン クリア（機能性表示食品）

肌の糖化ストレスを軽減する成分※1を配合した

日本初※2のスキンケアプロテイン

＜概要＞

製品名：ディズム スキンケアプロテイン クリア（ピーチ風味）

カテゴリ：食品（機能性表示食品）

内容量：280g (約2週間分：1回あたり20g）

価格：5,445円(税抜) 5,880円（税込）

※届出表示：本品はロダンテノンBを含みます。ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。

※本品に含まれるアレルギー物質 乳・大豆

※1 ロダンテノンB（ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。）

※2 機能性表示食品としてロダンテノンＢを含む粉末プロテイン飲料（2026年2月時点 自社調べ）

【こんな方におすすめ】

☑肌がごわついている

☑肌がカサカサする

☑うるおいが足りていない気がする

＜商品詳細＞

1.日本初※1うるおい保持機能の成分※2配合

糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されている、マンゴスチン由来の「ロダンテノンB」を日本で初めて粉末としてプロテインに配合。美容と健康を意識した食習慣を送りたい方、日ごろからサプリメントを飲まれている方にもおすすめです。

2.まるでスポーツドリンクのようにすっきり！不純物を限りなく除去した、高純度WPI設計

特殊なろ過技術による高純度WPI（ホエイプロテインアイソレート）を採用。ＷＰＩは、ホエイプロテインの中でも、乳糖や乳脂などの余分な成分を除去した、精製度の高いプロテインです。高純度製法によって不純物を徹底的に除去しているため、たんぱく質の含有率を高めつつ、まるでスポーツドリンクのように飲んでいただくことが出来ます。1杯分あたりタンパク質は15g配合、脂質は0.16gまで抑えました。

※すべての脂質・糖質が除去されるわけではありません。

3.男性の肌と健康をサポートするオールインワンプロテイン

肌と健康をサポートするオールインワンプロテイン。うるおい保持機能の成分※2、たんぱく質だけではなく、酵母エキス(グルタチオン含有)を始め、男性に不足しがちな※3ビタミン４種とミネラルを1杯に凝縮。

※1機能性表示食品としてロダンテノンＢを含む粉末プロテイン飲料（2026年2月時点 自社調べ）

※2 ロダンテノンB（ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。）

※3 日本人の食事摂取基準による

4.すっきりとしたピーチ味

毎日飲み続けやすい、甘さ・酸味・後味のバランスにこだわった、すっきりとしたピーチ味に仕上げました。

5.7つの無添加設計

白砂糖、甘味料、グルテン、保存料、防腐剤、膨張剤、着色料フリーの7つの無添加設計。

お客様に安心いただけるようISO9001を取得した工場で製造しています。

■発売日

DISM公式ストア先行発売：2026年5月15日（金）

一般発売：2026年5月22日（金）

■販売経路

WEB：公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピング等

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

※1 肌を柔らげ、整える成分

※2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。