次世代のデジタルワールド・デジタルファッションクリエイターを発掘する『ENSAPIA Digital Art Contest 2026』6月15日より募集開始

ENSAPIA株式会社

ENSAPIAグループ（※2026年4月1日に「ココネグループ」から名称変更）のココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡真維）は、次世代のクリエイター発掘を目的として、15歳から35歳までを対象としたデジタルアートコンテストを開催いたします。

本コンテストでは、自由な発想と独創性あふれるデジタルワールド・デジタルファッションの領域を進化させるアイデアとデザインを広く募集し、新たな才能の発掘と育成を目指します。

ENSAPIA Digital Art Contest 2026とは

ENSAPIAグループは、これまで20年近くにわたって続けてきたデジタル空間上の自己表現やコミュニティの構築といったサービスについての知見を元に、世界中の人々がアバターを介して国籍、人種、性別などに縛られずに自分らしく過ごせる新たな生活空間「もうひとつの居場所」をデジタル空間に拡げるトップランナーになることを目指しています。

そのためにもデジタル世界でファッションが持つ可能性を新たな領域へと拡張するために重要と捉えているのが、次世代を担う若手クリエイターの発掘と支援です。

本コンテストは、そうした取り組みの一環として実施するものであり、昨年に引き続き今回で2回目の開催となります。前回に続き、より多様で革新的なアイデアを広く募集し、未来のデジタルファッションのあり方を共に描いていきたいと考えています。

開催概要

【募集テーマ】

Brand New Me - デジタルワールドでの新たな自己表現

【募集期間】

2026年6月15日（月）～2026年9月30日（水）

【応募資格】

- 15歳以上、35歳未満の方（2026年4月1日時点、中学生は応募不可、18歳未満は保護者の同意が必要）- 生成AIの使用は不可- 各部門につき1作品まで

【募集部門】

アバターファッション部門 / オリジナルキャラクター部門 / 世界観・空間構成部門

【表彰】

大賞賞金50万円、賞金総額300万円

【審査結果発表・授賞式】

2026年11月25日（水）予定

【主催】

ココネ株式会社

【公式サイト】

https://dac.cocone-one.com/

※2026年6月上旬公開予定

詳細な募集内容については公式サイトをご覧ください。

受賞作品については、展示や商品化など、さらなる展開も検討しております。詳細は決定次第、順次発表いたします。

審査・発表

応募作品は、当社および外部審査員による厳正な審査を経て、受賞作品を決定いたします。

受賞作品発表と表彰式は、2026年11月25日（水）を予定しております。



審査委員は当社代表、クリエイティブ担当役員、ENSAPIAグループのデジタルファッション・デジタルアセット制作を担当する社内カンパニーCocone Pen代表のほか、外部の著名なクリエイターの方を予定しております。

外部審査員については決定次第、後日プレスリリース等を持って発表させていただきます。

主催者コメント

ココネ株式会社 代表取締役社長

石渡 真維

本コンテストは、昨年（2025年）が初めての開催でしたが、多くのご応募をいただき、若手クリエイターたちの個性あふれる作品に大いに刺激を受けました。

私たちは、これまでデジタルの空間上で、人びとが過ごす場所つくりを目指して参りました。デジタルの空間は、現実世界と比べても表現の幅が広く、無限大とも言えます。ファッションも、空間も、そこに存在するキャラクターも、現実世界にある重力や素材の限界などを超え、はるかに広く自由な表現が可能となります。そこで暮らす人びとにとっても、性別や体のサイズ、皮膚の色などに縛られることなく、「自分で選んだカタチ」で存在することができます。このようなデジタルの空間においては、既成概念にとらわれない自由な発想こそが、デジタル世界ならではの文化を作り、人々の在り方を広げていくと信じています。

これからのデジタル世界を私たちと一緒に作っていきませんか？

皆さまの挑戦的なアイデアに出会えることを、心から楽しみにしています。

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュア二スタ』などのサービスを提供するENSAPIAグループの中核となるコンテンツ企業です。ENSAPIAグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、わたしたちが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールドの構築を進めています。

ENSAPIAグループについて

日本・中国・韓国・アメリカ・エストニア・イギリスなど世界各地に拠点を持ち、アバターを核としたデジタルワールドサービスをグローバルに展開しています。また、生成AI技術の応用や未来志向の幼児園運営、学生起業家支援など、次世代の人材育成にも積極的に取り組んでいます。

「ENSAPIA（エンセイピア）」という社名は、ラテン語にルーツを持つ「en-（内に存在する）」と「sapiens（叡智）」に由来します。デジタル世界で人々の居場所をどう設計すべきか、人間の本質に向き合いながら新しい世界を創造するという決意を込めました。

私たちは、デジタル空間に人々の「本当の人生」が息づく「新たな生態系」の構築を目指しています。時間を消費するだけの空間やアルゴリズム主導の枠組みを超え、過ごした時間がかけがえのない「歴史や思い出」として積み重なる世界を設計したいと考えています。属性や物理的制約を越え、マルチバースの中で多様な自我を切り替えながら、誰もが自分らしく「存在」できる「デジタル・オントス」へ。単なる接続（Connect）を超え、存在（Being）が始まる場所として、ENSAPIAは人生の自由と質を広げる新次元の基盤を提供していきます。