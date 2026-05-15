モデルナ、SalesforceのAgentforce Life Sciencesを活用し、グローバルでコマーシャル・オペレーションを統合

株式会社セールスフォース・ジャパン

※本記事は2026年4月28日に米国で公開されたSalesforce Agentforce Life Sciences to Unify Moderna’s Global Commercial Operations(https://www.salesforce.com/news/press-releases/2026/04/28/salesforce-agentforce-life-sciences-unify-moderna-global-commercial-operations/)の抄訳です。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。

米国Salesforce（以下、Salesforce）は、バイオファーマであるモデルナが、グローバルでコマーシャル・オペレーションを統合するために「Agentforce Life Sciences for Customer Engagement」を採用したことを発表しました。これにより、モデルナは顧客とのエンゲージメント、フィールドサービス、およびカスタマーサービス業務を効率化し、顧客を360度で理解することが可能となり、最高の顧客体験を提供する単一の統合されたプラットフォームを実現するビジョンを実現できるようになります。

この統合されたプラットフォームにより、複数の地域にわたるコマーシャル部門のユーザー間でデータ、AI、顧客エンゲージメントを統合し、以下が可能となります。

- 信頼できるデータによる統合されたCustomer 360： モデルナは、SAPやeコマース、および複数の地域のシステムからの顧客データを統合し、医療従事者（HCP）とのインタラクションにおける「信頼できる唯一の情報源（Single Source of Truth）」を構築します。IQVIA OneKeyを活用することで、信頼性の高いリアルタイムの参照データとプライベートで安全なマスターデータ管理にアクセスできるようになります。- AIを活用したコマーシャル・エクセレンス： モデルナのフィールドチームは「Agentforce」を活用して、次に行うべき最善のアクション（Next Best Action）の提示、サイクルプランニングの自動化、コールレポートの効率化を行います。これにより、世界中のコマーシャルユーザーが、リアルタイムのインサイトとインテリジェントな推奨事項に基づいて、より効果的にHCPとエンゲージできるよう支援します。- 大規模なグローバル・オムニチャネル・マーケティング： モデルナがマーケティング活動をグローバルで拡大する中、本プラットフォームによりチャネルを横断した統合的なマーケティングが実行可能となり、パーソナライズされたデータ駆動型のキャンペーンを通じて、コマーシャルエンゲージメントとカスタマーサービスの両方が実現できます。- 統合のために構築されたプラットフォーム： Salesforceのオープンなエコシステムと統合を前提としたアーキテクチャにより、コマーシャル、メディカル、患者サービス、コンタクトセンターの業務を接続し、モデルナの統合プラットフォームを支えます。これにより、既存のAgentforce Life Sciencesへの投資を活かしつつ、ベンダーロックインを回避しながら迅速に拡張することが可能になります。

Agentforce Life Sciencesのゼネラルマネージャーのジョー・フェラーロ（Joe Ferraro）は次のように述べています。「モデルナは常にイノベーションを受け入れてきた企業であり、今回のコラボレーションは、モダンなAI駆動のコマーシャル組織を構築するというコミットメントを反映したものです。Agentforce Life Sciencesにより、モデルナはデータ、AI、自動化を統合するプラットフォームを構築し、チームがグローバル規模でより意義のある顧客エンゲージメントを実現できるようになります」

詳細情報：

- Salesforceがいかにライフサイエンス変革の次の時代をリードしているかの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/form/industries/healthcare/leading-the-next-era-of-life-sciences-transformation/?_gl=1*jjfo7r*_gcl_au*OTg5MzA2MTg1LjE3Nzc1MzI4OTc.*_ga*ODUwMzE4MzU1LjE3Nzc1MzI4OTc.*_ga_3VHBZ2DJWP*czE3Nzg1ODA5OTIkbzM3JGcxJHQxNzc4NTgxNTc1JGo2MCRsMCRoMA..&_ga=2.205750234.853320904.1778457304-850318355.1777532897)（英語）。- Agentforce Life Sciencesを採用した組織の声は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/industry-leaders-choose-life-sciences-cloud/)。- Agentforce Life Sciencesのロードマップと移行フレームワークの先行公開は、こちら(https://www.salesforce.com/plus/experience/dreamforce_2025/series/healthcare_and_life_sciences_at_dreamforce_2025/episode/episode-s1e8)（英語）。- Salesforceのオープンなエコシステム(https://www.salesforce.com/compare/salesforce-vs-veeva/)と強固なパートナーネットワーク(https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/05/08/partner-network-for-life-sciences-announcement/)。

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