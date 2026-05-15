【 5/27 (水) 16:00 】ダイセル・伊藤園をはじめ大手４社を経験した実務家が語る、技術を事業に変える R&D 戦略 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『ダイセル・伊藤園をはじめ大手４社を経験した実務家が語る、技術を事業に変える R&D 戦略』をテーマに、静岡食品技術オフィス 代表 卯川 裕一 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 5/27 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、静岡食品技術オフィス 代表 卯川 裕一 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/491_1_f7190392787f0dbb29cf263548a2ea59.jpg?v=202605151151 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：ダイセル・伊藤園をはじめ大手４社を経験した実務家が語る、

技術を事業に変える R&D 戦略

～用途探索と出口戦略の壁を越える、異業種における新規事業の実践知～

主催：株式会社ビザスク

日時：5月27日（水）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527)

【登壇者情報】

卯川 裕一 氏

静岡食品技術オフィス

代表

農学系国公立大学修士課程修了後、王子製紙株式会社、および 関連会社研究員、株式会社伊藤園 開発部、および 中央研究所主事、課長、日清食品ホールディングス株式会社 健康科学研究部 係長 を経て、2018年に 株式会社ダイセル 入社。研究開発本部コーポレート研究センター 主席研究員、ヘルスケア SBU 事業推進室 マネージャー および 上席技師 を経て 2026年4月より 研究開発本部 ビジネスアクセラレーターセンター 首席技師、2021年より 静岡食品技術オフィス（技術士事務所）代表 も副業として兼務し、機能性表示食品関連を中心にコンサルを手掛ける。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・卯川 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605270304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260527)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/491_2_2367f19efae35715198acd34b85593eb.jpg?v=202605151151 ]