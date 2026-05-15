株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、高画質をもっと軽く、精細な観察のためのHDコンセプトを搭載したプレミアムスコープ「ZEISS Conquest Apia 65」の販売を、2026年6月5日より開始いたします。

価格はオープンですが、\275,000（税込）の販売価格を想定しています。

ZEISS Conquest Apia 65

ZEISS Conquest Apia 65詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/field_scope/conquest_Apia65.html

ZEISS Conquest Apia 65は、移動中の観察において、軽量かつコンパクトなデザインと卓越した光学性能を両立させたい自然愛好家やバードウォッチャーにとって、理想的なスポッティングスコープです。

長時間の移動を伴う観察ツアーにおいても、信頼できる相棒となります。

HD光学コンセプトにより、視野全体にわたって鮮明でコントラストの高い画像を提供し、20～50倍のズーム範囲により、広範囲の全体像から微細なディテールまで観察することができます。

87%という高い光透過率により、低照度条件下でも確実な観察が可能です。

人間工学に基づいたフォーカスおよびズームダイヤルにより操作が容易で、滑り止め加工を施した頑丈な筐体が光学系を保護し、LotuTec(R)コーティングにより水や汚れが簡単に弾き飛ばされます。

軽量・コンパクト設計で長時間のアウトドアでも快適

光学設計を最適化して高いコンパクト性を実現 剛性を確保しながら軽量化（本体アルミ製 / 一部マグネシウム合金） 保護性とグリップ性を併せ持つラバー外装 防水仕様、内部窒素ガス充填、撥水性LotuTec(R)コーティング

アウトドアでも快適

軽量・コンパクト設計

快適な観察のためのエルゴノミックデザイン

動くターゲットに対しても迅速で精密なフォーカス＆ズーム操作 自然な手の位置で操作できる、最適配置のフォーカスホイール 三脚使用時でも手持ちでも、疲れにくいバランスの取れた重量配分 繰り出し式アイカップ＆内蔵サンシェード

三脚使用時手持ち

汎用性を実現するアタッチメントとアクセサリー

素早いズーム調整を可能にするスロウレバー付属 本体回転機能付き台座（三脚ネジ穴あり、アルカスイス互換） 保護と持ち運びを両立するストラップ付ステイオンケース（別売、近日発売予定） スマホで手軽に写真や動画を撮影できるアダプタ（別売、近日発売予定）

本体回転機能付き台座スマホで手軽に写真や動画を撮影できるアダプタ