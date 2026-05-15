【新ファンド公開！】『らくたま43号（土浦ロジティクス）』5月18日19時より募集開始！

▼ 『らくたま』の新たな挑戦を語る緊急メッセージ動画を公開しました！

株式会社フロンティアグループらくたま43号（ファンド募集ページ） :https://rakutama.jp/projects/43

不動産クラウドファンディング市場で、いま何が起きているのか。

償還遅延、資金拘束、不透明な情報開示、過熱する利回り・キャンペーン競争――。

本動画では、『らくたま』事業統括責任者の山形秀樹が、業界の課題と自らへの戒め、そして投資家の不安を「仕組み」と「情報開示」で解決するための3つの処方箋を語ります。

投資家プロテクトルール、クリーンクラファン宣言、そして「世界一楽しい投資コミュニティ」へ。安心と楽しさを両立する『らくたま』の現在地と未来を、ぜひご覧ください。

【不動産クラファン崩壊か、再生か】巨額の資金凍結・償還遅延・利回り競争。逆風のなか『らくたま』が挑む再生への新戦略

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市場崩壊か、再生か、逆風の挑戦 :https://www.youtube.com/watch?v=yHn7tQAFK3E&t=12s

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『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをより安心で身近な資産形成の手段としてお届けするために誕生しました。私たちは安全性と透明性を常に重視し、堅実なファンド設計と多彩な特典プログラムを通じて、従来の「投資＝堅い・難しい」という固定観念を取り払い、誰もが1万円から参加できる新しい投資体験を提供してまいります。

信頼に支えられた資産運用を楽しみながら、以下の特典もぜひご体験ください。

■主な特典：

・想定年利6％の高配当

・ベネフィット・ステーション優待特典

・年間20,000円相当のポイント還元「らくたまポイ活」

・デジタルギフト2,000円分が毎月当たるX投稿キャンペーン

■公式資料：

投資家プロテクトルール（投資家保護）：https://qr.paps.jp/rpw0a

投資家プロテクトルール（YouTube解説）：https://youtu.be/uF665u8H3Qg

らくたま公式ガイドブック：https://rakutama.jp/pages/manual

YouTube解説動画（会員ランク制度）：https://x.gd/f2vLj

デジタルカタログ（ベネステ紹介）： https://ebook.wisebook4.jp/

ベネステ優待活用術【実例付き】：https://rakutama.jp/news/1652

▼運営会社

らくたま公式サイト :https://rakutama.jp

社名 ：株式会社フロンティアグループ

本社 ：東京都千代田区外神田5-2-5

事業内容 ：不動産事業、不動産クラウドファンディング

URL ：https://frogro.co.jp/

お問い合わせ：らくたま運営事務局

tel 03-6803-0337 mail rakutama@frogro.com