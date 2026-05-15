【NHKカルチャー】マダムロッタこと桜井かおりさんの著書『パリを持って帰ろう』刊行記念講座。旅する目線で作った桜井さんのパリへの思いが詰まった著作の制作秘話を語ります。
パリを持って帰ろう（扶桑社）
教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1331519.html
オンライン 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1331520.html
全国からファンが訪れた、東京・松陰神社前にあった伝説のカフェ「カフェロッタ」の元オーナーであり、現在はエッセイストとしても活躍する桜井かおりさん。
2025年4月から温め続けてきた桜井さんの想いが、ついに一冊の本になりました。
「在住者ではなく、旅行者の目線でパリの本をつくりたい」
その想いを約1年かけて丁寧に編み上げた一冊が、『パリを持って帰ろう』です。
本イベントでは渡仏歴30回以上でフランスを知り尽くした桜井さんと担当編集者が、企画の立ち上げから刊行までの舞台裏を語ります。
取材や写真選びで大切にしたこと、旅の記憶を本にする難しさと喜び、そしてパリから“持ち帰っているもの”。
ガイドブックでは伝えきれないパリの魅力を、著者本人の言葉とともに味わっていただきます。
桜井さんと妄想パリ旅行へいってらっしゃい。
■事前質問募集中！（締切：5月29日）
https://forms.gle/dEZiUFZpDYMTAT3t9
『パリを持って帰ろう』刊行記念― 旅する目線で作った、わたしのパリ ―
■講師プロフィール
桜井かおり（さくらいかおり）
エッセイスト。大手損害保険会社勤務を経て、東京・代官山「クリスマスカンパニー」にアルバイトとして勤務。その後、系列店のテディベア専門店「CUDDLYBROWN」で店長を務める。2001年3月、東京・松陰神社前で「カフェロッタ」をオープン。心のこもった接客に、全国からお客様が訪れる。「カフェロッタ」は2021年9月末に建物の老朽化のため、惜しまれつつ閉店。現在は、文筆業や、買い付けなどを行うほか、61歳からパリツアーを再開して大好評、「楽しみは見つけるもの」などをテーマに、全国各地で講演会も行う。
『パリを持って帰ろう』刊行記念― 旅する目線でつくった、わたしのパリ ―
講師：エッセイスト 桜井かおり
扶桑社編集 橿渕美紀
開催形式：教室受講・オンライン
開催日時： 2026年6月6日(土）10:30～11:30
受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 6,292円（税込）
オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1331519.html
オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1331520.html