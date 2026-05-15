〈ヴィノテラス〉ブラッシュアップ講座2026後編 開講

ワインエナジー株式会社

ソムリエ・ワインエキスパート試験には合格したけど、これからどうしよう...という皆さま！

試験のために覚えたこと、一時の暗記ではなく知識として定着させませんか？

胸を張って「ソムリエ・ワインエキスパート」を名乗るにはどうすればいいのか。

「ソムリエ・ワインエキスパート」の名に恥じないように、何を知っておくべきなのか。

真に必要とされる知識を、狭く、深く、掘り下げていく講座です。

ワインは一生の勉強です！共に有意義な学びを続けませんか？

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/20261212main?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-2026-2-all

▼ブラッシュアップ講座2026 後編 開催概要▼

7月13日（月）「カリフォルニア」 講師：梁 世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260713



8月3日（月）「オレゴン・ワシントン・NY」 講師：梁 世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260803

10月19日（月）「カナダ」 講師：高橋 佳子

https://vnts.shop/lpc/live-20261019

11月9日（月）「オーストラリア」 講師：高橋 佳子

https://vnts.shop/lpc/live-20261109

11月30日（月）「ニュージーランド」 講師：梁 世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20261130

12月14日（月）「日本・中国」 講師：梁 世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20261214

※すべてオンライン（Zoom）にて開催いたします

当日ご都合が悪くてもOK！

後日録画動画を配信するのでお好きなタイミングでご受講いただけます

※すべての講座にワイン50ml×6本＆資料が付きます

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/20261212main?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-2026-2-all

■講師紹介

梁 世柱 Seju Yang

La Mer Inc.CEO

SommeTimes 編集長

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。

その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2011年starchefs.comよりRising Star NYC Sommelier Award受賞。

2012年Zagat SurveyよりZagat 30 under 30 NYC Sommelier Award受賞。

同年、Wine Enthusiast紙より、America’s 100 Best Wine Restaurant Award受賞。

世界最大のソムリエ激戦地での連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、自身をメインライターとしたオンラインワインメディア

SommeTimesを発足。

高橋 佳子 Yoshiko Takahashi DipWSET

Y’n plus 代表

WSET(R) Level4 Diploma / SAKE Level3

J.S.A. 認定ソムリエ / SAKE Diploma

1977年 兵庫県生まれ。

大学卒業後、ワインサービス、インポーター営業、業務卸勤務を経て2013年よりフリーランス。

ワインスクール講師、ワイン専門通訳・翻訳、執筆など、ワインの伝え手としてニュートラル＆フレキシブルをモットーに活動する。

日本ソムリエ協会教本における「南アフリカ」「オーストラリア」「ニュージーランド」執筆担当。

2013年よりカナダワイン専門インポーターHeavenly Vines販売コンサルタント。

2019年よりWOSA Japan 南アフリカワイン協会プロジェクトマネージャー。

2017年 PIWOSA Women in Wine Initiative にて、南アフリカワイン産地研修参加。

2018・2019年 Royal Hobart Wine Showに International Judgeとして参加。

2022年よりConcours Mondial de Bruxelles 審査員。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス ワインスクール

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）