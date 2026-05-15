脆弱性診断を、なんとなく選ばないために。『脆弱性診断セミナー』を全3回シリーズで開催します

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦）は、サイバーセキュリティに関する啓発活動の一環として、「なぜ脆弱性はなくならないのか」という根本から、診断の選び方・進め方・運用まで、VLCセキュリティグループの診断責任者が実例を交えながら体系的にわかりやすく解説するセミナーを開催します。

※より詳細なセミナー情報はこちら(https://vlcsecurity.com/news/19075/)からご参照ください

【第１回】なぜ脆弱性はなくならないのか？攻撃の実態と構造的な発生要因を解き明かす

▸ 代表的脆弱性の実例と攻撃ステップ

▸ 脆弱性が構造上なくならない理由

▸ 継続的診断が必要なわけ

≪こんな人にオススメ≫

・「脆弱性診断は必要」と言われているが、正直よく分かっていないという方

・脆弱性診断の必要性は感じているが、何を基準に選べばよいか分からない方

・診断結果を受け取ったが、本当に十分か判断できない方

・セキュリティ対策を“点”ではなく“仕組み”として捉えたい方

■実施日程

日時：2026年6月3日（水）16:00～17:00

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260603Seminar(https://form.vlcsecurity.com/form/20260603Seminar?k3ad=PR)

【第2回】脆弱性にどう向き合うか？診断手法・頻度・深さの違いと現場での使い分け

▸ ツール診断 vs 手動診断の使い分け

▸ 診断頻度・深さ・範囲の考え方

▸ コスト・体制別の現実的な運用パターン

≪こんな人にオススメ≫

・診断の手法・頻度・深さの違いを整理したい方

・自社に合った診断の進め方を検討したい方

・診断の方針や投資判断を行う立場の方

・年1回の診断だけで十分なのか不安を感じている方

■実施日程

日時：2026年6月18日（木）16:00～17:00

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260618Seminar(https://form.vlcsecurity.com/form/20260618Seminar?k3ad=PR)

【第3回】脆弱性診断はどう選ぶべきか？組織の成長段階に応じた最適な進め方と選定実務

▸ 成熟度・事業フェーズ別の選定軸

▸ 業界・導入パターン別の実例紹介

▸ VLCセキュリティサービス詳細と中長期ロードマップ

≪こんな人にオススメ≫

・脆弱性診断の必要性や種類は理解したが、具体的な選定で迷っている方

・自社に合う診断サービスを判断したい方

・今だけでなく、中長期のセキュリティ体制も見据えて選びたい方

・他社の導入パターンや業界別の進め方を参考にしたい方

■実施日程

日時：2026年7月2日（木）16:00～17:00

お申し込み：下記のURLからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260702Seminar(https://form.vlcsecurity.com/form/20260702Seminar?k3ad=PR)

【スピンオフ回】見えていない資産が狙われる ～ASMで考える“攻撃者視点”セキュリティの前提～

▸ シャドーIT・未把握資産のリスク

▸ ASMの機能・ツール比較と選び方

▸ ImmuniWeb Discovery活用と継続強化

≪こんな人にオススメ≫

・脆弱性診断だけではカバーしきれない領域に課題を感じている方

・自社のIT資産を網羅的に把握できているか不安な方

・シャドーITや未管理資産のリスクを感じている方

・ASMや外部攻撃対象領域管理に関心がある方

■実施日程

日時：2026年7月16日（木）16:00～17:00

お申し込み：下記のURLまたは右のQRコードからお申し込みください

https://form.vlcsecurity.com/form/20260716Seminar(https://form.vlcsecurity.com/form/20260716Seminar?k3ad=PR)

尚、本セミナー内容を含め、各種サイバーセキュリティトピックについてのご取材も随時受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

■VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、「Go Beyond! Japan Cyber Security」のミッションのもと、世界最先端の知見と技術を取り入れた以下3つの事業を柱に、日本のサイバーセキュリティの革新を牽引し、社会と産業の発展を支えます。

VLCセキュリティグループ事業会社

・株式会社VLCセキュリティコンサルティング 業界スタンダードに基づくセキュリティ体制構築、ISMSやPマークを始めとした認証支援を行うコンサルティング事業

・株式会社VLCセキュリティアリーナ サイバージム(CYBERGYM)ブランドで提供する、最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニング事業

・株式会社VLCセキュリティラボ AIをはじめとする最先端技術の活用と高度な知識を持ったホワイトハッカーによる高度なセキュリティサービス事業

＊ 2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました