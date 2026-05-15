競馬ファンが選ぶ名牝馬は？SNS企画「あなたの″最強の名牝馬″は？」投票ランキング発表！第1位は「ソダシ」に決定！「とにかくかわいい そして強い！正に白い奇跡」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「グリーンチャンネル」で配信されるコンテンツが視聴できる「ABEMA de グリーンチャンネル」にて、2026年5月17日（日）に開催される『ヴィクトリアマイル』を含む中央競馬全レースを生中継いたします。本レースの開催に先駆け、ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）では「母の日記念プレゼント企画」として、競馬ファンのユーザーへ『あなたの"最強の名牝馬"は？』というアンケートを募集し、その結果と反響を発表いたします。

「ヴィクトリアマイル」とは、日本中央競馬会（JRA）が東京競馬場の芝1600メートルで施行する4歳以上の牝馬限定の重賞競走（GI）です。競走名はローマ神話に登場する勝利の女神「ヴィクトリア（Victoria）」に由来し、長く活躍する牝馬が増えたことを背景に、春季の古馬牝馬チャンピオン決定戦として2006年に新設されました。

本企画は、「歴代のヴィクトリアマイルの優勝馬のなかで、あなたが最強だと思う名牝馬は？」というテーマで、X上で競馬ファンから意見を募ったキャンペーンです。参加者からはそれぞれの名馬への熱狂の思い出や考察など、約500件ものコメントが投稿されました。

※キャンぺーン詳細：https://x.com/sports_ABEMA/status/2053384547677655099?s=20

競馬ファンが選ぶ最強の名牝馬ランキングのアンケート結果、第1位は「ソダシ」、第2位は「アーモンドアイ」、第3位は「ウオッカ」という結果になりました。

見事1位に輝いた「ソダシ」は、白毛馬として史上初めて芝のGI勝利（阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、ヴィクトリアマイル）を成し遂げた純白のアイドルホースです。その可憐なルックスとは裏腹に、ダートGIにも挑戦するタフさや、大激戦となった阪神ジュベナイルフィリーズをハナ差で制するなど、類まれな勝負根性を持つ名牝です。現在は生まれ故郷の北海道・ノーザンファームで繁殖牝馬として生活しており、世界最強馬イクイノックスとの間に第2仔となる牡馬を出産したばかりと、引退後も話題に事欠きません。アンケートでは、「とにかくかわいい そして強い！正に白い奇跡」「太陽が当たってるソダシが輝いて見えて感動した」「ソダシに出会って競馬を知って応援するようになった」など、その唯一無二の美しさと強さに魅了されたファンから多くの票を集めました。

2位にランクインした「アーモンドアイ」は、牝馬三冠をはじめ、国内外で日本調教馬として史上最多となる芝GI級競走9勝の金字塔を打ち立てた「九冠女王」です。総獲得賞金は日本馬として初めて19億円を突破しました。特に2018年のジャパンカップでは、従来のコースレコードを1.5秒も更新する2分20秒6という驚異的なタイムで圧勝劇を演じ、主戦のC.ルメール騎手をして「パーフェクト」「特別な馬」と言わしめた絶対的な実力を持っています。ファンからは「三冠馬対決での圧勝や、当時の世界レコードなど最強」「圧倒的な強さと走る姿の美しさに何度も感動しました」「強く、美しく、牡馬にも海外馬が相手でも負けない実力を持った最高で最強」といった、その異次元の強さを讃える熱いコメントが寄せられました。

3位に入った「ウオッカ」は、牝馬として64年ぶりに日本ダービー（東京優駿）を制覇し、GI通算7勝を挙げた歴史的名牝です。東京競馬場でGI・6勝を挙げる無類の「東京巧者」としても知られ、特に2008年の天皇賞（秋）では、終生のライバル・ダイワスカーレットとわずか「2cm」の大接戦を演じた伝説的な名勝負は、今も多くの競馬ファンの心に刻まれています。アンケートでは、「数少ない牝馬のダービー馬だからです！父娘制覇も偉業だと思います」「彼女は牡馬達の中に居てもカッコよくて凛々しくてそして本当に強い！」など、牡馬相手に真っ向勝負で頂点に立った逞しさを愛するファンから根強い支持を集めています。

「ABEMA de グリーンチャンネル」では、中央競馬の全レースを開始から終了までリアルタイムで生中継いたします。「ABEMA de グリーンチャンネル」なら、レース本番の高画質映像はもちろん、発走前のパドックでの馬体や歩様のチェック、本馬場入場の様子から払戻金の発表に至るまで、スマートフォンやPC・タブレットからいつでもどこでも快適に競馬場の興奮を体験いただけます。

5月17日（日）の『ヴィクトリアマイル』当日は、偉大な女王たちの系譜を継ぐ、新たな"名牝馬"が誕生する瞬間をぜひ「ABEMA de グリーンチャンネル」にてお楽しみください。

■『5.17 中央競馬全レース中継』 概要

放送日時：2026年5月17日（日） 9:00～

放送URL：https://abema.tv/live-event/ca3ee3e3-98c0-4221-9126-c296df2382fd

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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