MOUSSY（マウジー）Juicy Couture（ジューシー クチュール）とのコラボレーションを5月22日(金)より発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、Juicy Couture（ジューシー クチュール）とのコラボレーションアイテムを、5月22日（金）より発売いたします。

なお、発売に先立ち、5月14日（木）より、MOUSSY ルミネエスト新宿店、ルミネ北千住店、ルミネ立川店、ルミネ池袋店、ルミネ町田店、ルミネ大宮店、ルミネ横浜店にて先行発売を実施いたします。

ロサンゼルス発のライフスタイルブランド「Juicy Couture（ジューシー クチュール）」と、「MOUSSY（マウジー）」による初のコラボレーションが実現。

本コレクションでは、Juicy Coutureのアイコニックなグラマラスさとリラックス感に、MOUSSYならではのスタイルを融合。両ブランドの世界観を掛け合わせた、特別なラインアップを展開いたします。

Juicy Coutureを象徴するセットアップには、テリークロス素材を採用し、ブランドのムードを活かしたデザインに仕上げました。さらに、存在感のあるホットフィックスを散りばめたオーバーサイズTシャツや、アイコニックなデザインを取り入れたチビTシャツ、バックスタイルにアクセントを効かせたパンツやバッグなど、全12型をラインアップいたします。

2000年代のムードを現代的に再解釈し、今の時代にフィットするルックを体現。

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特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/collaboration/juicycouture/

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商品詳細

NAME：JC TERRY CLOTH ZIP HOODIE

PRICE：\11,990 tax in

NUMBER：010JSF01-7231

COLOR：PINK,GRAY,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC TERRY CLOTH FLARE PANTS

PRICE：\12,980 tax in

NUMBER：010JSF01-7241

COLOR：PINK,GRAY,NAVY

SIZE：1,2

NAME：JC TERRY CLOTH SHORTS

PRICE：\10,450 tax in

NUMBER：010JSF01-7251

COLOR：PINK,GRAY,NAVY

SIZE：1,2

NAME：JC GIRLS SLOGAN TEE

PRICE：\7,997 tax in

NUMBER：010JSF01-7181

COLOR：WHITE,LIGHT PINK,LIGHT BLACK

SIZE：FREE

NAME：JC BABY SLOGAN TEE

PRICE：\7,480 tax in

NUMBER：010JSF01-7191

COLOR：LIGHT YELLOW,RED,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC EMBLEM TEE

PRICE：\7,480 tax in

NUMBER：010JSF01-7201

COLOR：LIGHT PINK,柄BLUE,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC MEMBERS TUBE TOP

PRICE：\7,480 tax in

NUMBER：010JSF01-7211

COLOR：NAVY,GRAY

SIZE：1,2

NAME：JC BACK CHECK PANTS

PRICE：\12,980 tax in

NUMBER：010JSF01-7221

COLOR：IVORY,GREEN

SIZE：1,2

NAME：JC HAND BAG

PRICE：\12,980 tax in

NUMBER：010JSF01-7261

COLOR：PINK,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC TOTE BAG

PRICE：\11,000 tax in

NUMBER：010JSF01-7271

COLOR：PINK,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC VARSITY LOGO BASEBALL CAP

PRICE：\5,995 tax in

NUMBER：010JSF01-7281

COLOR：PINK,NAVY

SIZE：FREE

NAME：JC COIN CASE

PRICE：\4,994 tax in

NUMBER：010JSF01-7291

COLOR：LIGHT PINK

SIZE：FREE

発売詳細

■2026年5月14日(月)

MOUSSYルミネ店舗先行発売開始

MOUSSY ルミネエスト新宿店

MOUSSY ルミネ北千住店

MOUSSY ルミネ立川店

MOUSSY ルミネ池袋店

MOUSSY ルミネ町田店

MOUSSY ルミネ横浜店

MOUSSY ルミネ大宮店

■2026年5月14日(月) 10時

入荷リクエスト受付開始

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)

■2026年5月22日(金) 発売

MOUSSY全店舗、THE SHEL'TTER TOKYO、SHEL'TTER全店舗

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)、

ZOZOTOWN (https://zozo.jp/brand/moussy/)

【 ABOUT Juicy Couture 】

JUICY COUTUREは、1995年にカリフォルニアで創設され、鮮やかなストリートカルチャーを女性らしい甘さと洗練さと共にシームレスに融合させます。スポーツとラグジュアリーの独自のミックスで知られ、遊び心がありつつもスイートで大胆な世界観を演出する、若々しいエネルギーを放つブランドです。

【 MOUSSY BRAND SLOGAN 】

女性が持つ無限の可能性。

私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、

カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。

デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。

その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。

MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。

すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

【MANIFESTO】

01 STAND UNAPOLOGETICALLY

誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。

02 BREAK BOUNDARIES

カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。

03 CHOOSE FREEDOM

原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。

04 CELEBRATE EVERY SHAPE

すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。

05 OWN RAW BEAUTY

飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。

MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp

MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/

MOUSSY X https://twitter.com/moussyofficial

MOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/

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＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 3 月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/