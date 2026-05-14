MOUSSY（マウジー）Juicy Couture（ジューシー クチュール）とのコラボレーションを5月22日(金)より発売

写真拡大 (全17枚)

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、Juicy Couture（ジューシー クチュール）とのコラボレーションアイテムを、5月22日（金）より発売いたします。


なお、発売に先立ち、5月14日（木）より、MOUSSY ルミネエスト新宿店、ルミネ北千住店、ルミネ立川店、ルミネ池袋店、ルミネ町田店、ルミネ大宮店、ルミネ横浜店にて先行発売を実施いたします。




ロサンゼルス発のライフスタイルブランド「Juicy Couture（ジューシー クチュール）」と、「MOUSSY（マウジー）」による初のコラボレーションが実現。



本コレクションでは、Juicy Coutureのアイコニックなグラマラスさとリラックス感に、MOUSSYならではのスタイルを融合。両ブランドの世界観を掛け合わせた、特別なラインアップを展開いたします。



Juicy Coutureを象徴するセットアップには、テリークロス素材を採用し、ブランドのムードを活かしたデザインに仕上げました。さらに、存在感のあるホットフィックスを散りばめたオーバーサイズTシャツや、アイコニックなデザインを取り入れたチビTシャツ、バックスタイルにアクセントを効かせたパンツやバッグなど、全12型をラインアップいたします。








2000年代のムードを現代的に再解釈し、今の時代にフィットするルックを体現。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特設サイト


https://www.moussy.ne.jp/collaboration/juicycouture/


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


商品詳細




NAME：JC TERRY CLOTH ZIP HOODIE


PRICE：\11,990 tax in


NUMBER：010JSF01-7231


COLOR：PINK,GRAY,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC TERRY CLOTH FLARE PANTS


PRICE：\12,980 tax in


NUMBER：010JSF01-7241


COLOR：PINK,GRAY,NAVY


SIZE：1,2






NAME：JC TERRY CLOTH SHORTS


PRICE：\10,450 tax in


NUMBER：010JSF01-7251


COLOR：PINK,GRAY,NAVY


SIZE：1,2






NAME：JC GIRLS SLOGAN TEE


PRICE：\7,997 tax in


NUMBER：010JSF01-7181


COLOR：WHITE,LIGHT PINK,LIGHT BLACK


SIZE：FREE






NAME：JC BABY SLOGAN TEE


PRICE：\7,480 tax in


NUMBER：010JSF01-7191


COLOR：LIGHT YELLOW,RED,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC EMBLEM TEE


PRICE：\7,480 tax in


NUMBER：010JSF01-7201


COLOR：LIGHT PINK,柄BLUE,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC MEMBERS TUBE TOP


PRICE：\7,480 tax in


NUMBER：010JSF01-7211


COLOR：NAVY,GRAY


SIZE：1,2






NAME：JC BACK CHECK PANTS


PRICE：\12,980 tax in


NUMBER：010JSF01-7221


COLOR：IVORY,GREEN


SIZE：1,2






NAME：JC HAND BAG


PRICE：\12,980 tax in


NUMBER：010JSF01-7261


COLOR：PINK,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC TOTE BAG


PRICE：\11,000 tax in


NUMBER：010JSF01-7271


COLOR：PINK,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC VARSITY LOGO BASEBALL CAP


PRICE：\5,995 tax in


NUMBER：010JSF01-7281


COLOR：PINK,NAVY


SIZE：FREE






NAME：JC COIN CASE


PRICE：\4,994 tax in


NUMBER：010JSF01-7291


COLOR：LIGHT PINK


SIZE：FREE





発売詳細



■2026年5月14日(月)


MOUSSYルミネ店舗先行発売開始


MOUSSY ルミネエスト新宿店


MOUSSY ルミネ北千住店


MOUSSY ルミネ立川店


MOUSSY ルミネ池袋店


MOUSSY ルミネ町田店


MOUSSY ルミネ横浜店


MOUSSY ルミネ大宮店



■2026年5月14日(月) 10時


入荷リクエスト受付開始


SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)



■2026年5月22日(金) 発売


MOUSSY全店舗、THE SHEL'TTER TOKYO、SHEL'TTER全店舗


SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)、


ZOZOTOWN (https://zozo.jp/brand/moussy/)



【 ABOUT Juicy Couture 】


JUICY COUTUREは、1995年にカリフォルニアで創設され、鮮やかなストリートカルチャーを女性らしい甘さと洗練さと共にシームレスに融合させます。スポーツとラグジュアリーの独自のミックスで知られ、遊び心がありつつもスイートで大胆な世界観を演出する、若々しいエネルギーを放つブランドです。



【 MOUSSY BRAND SLOGAN 】


女性が持つ無限の可能性。


私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、


カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。


デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。


その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。


MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。


すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。



【MANIFESTO】


01 STAND UNAPOLOGETICALLY


誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。



02 BREAK BOUNDARIES


カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。



03 CHOOSE FREEDOM


原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。



04 CELEBRATE EVERY SHAPE


すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。



05 OWN RAW BEAUTY


飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。



MOUSSY HP　http://www.moussy.ne.jp


MOUSSY Instagram　https://www.instagram.com/moussyofficial/


MOUSSY X　https://twitter.com/moussyofficial


MOUSSY Facebook　https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード　3548）


・ 創業：2000 年 3 月


・ 代表者：代表取締役社長　兼　最高経営責任者　村井 博之


・ 所在地：〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ


（企業サイト）：https://www.baroque-global.com


（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/