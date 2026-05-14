【新発売】初夏の青空が広がる爽やかな味わい。新作羊羹「空渡り」ができました。

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亀屋良長株式会社

空渡り　価格：1,404円（税込）

乳酸菌飲料入りの琥珀羹を土台に、その上から甘酸っぱいレモン羹をそっと流し入れ、ツバメと白い雲を描きました。透き通るような美しい色合いの中に夏の空の広がりが感じられ、まるで初夏の一場面を切り取ったかのようです。



京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」のツバメ柄のパッケージ

パッケージには、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」によるツバメ柄のデザインを採用。清々しくおしゃれなたたずまいは、大切な方への贈りものにも最適です。



透明感のある二層仕立て

涼やかな見た目と爽やかに広がる味わいは、この季節にこそ楽しんでいただきたい一品。召し上がる前に冷蔵庫でしっかり冷やしていただくと、ひんやりとした口あたりとともに、一層おいしくお楽しみいただけます。



のびのびと飛び交うツバメ

『空渡り』は、5月15日（金）より発売いたします。ぜひ涼やかなひとときのお供にお召し上がりくださいませ。


【商品情報】



空渡り

商品URL


https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/season/ky2_05201_01b



価格：1,404円（税込）


日保ち：20日（常温）


販売期間：6月下旬ごろまで


販売店舗：本店、公式オンラインストア、ジェイアール京都伊勢丹店、京都高島屋 京銘菓コーナーなど　（5月15日より販売いたします）


その他、全国の百貨店などでお取り扱いがある場合がございます。







【亀屋良長について】


1803年、京菓子の名門と謳われた菓子司・亀屋良安から暖簾分けするかたちで、京都・四条醒ヶ井にて創業。以来約220年にわたり、店先から湧き出る「醒ヶ井水」を材料のひとつとして、京菓子づくりに励んでおります。伝統を大切にしながら、時代のニーズにあわせた新商品の開発を積極的に取り組んでいます。

■会社概要
会社　　　：亀屋良長株式会社
所在地　　：〒600-8498　京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19
代表者　　：吉村 良和
創業　　　：1803年　
設立　　　：1989年
URL　　　：https://kameya-yoshinaga.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kameyayoshinaga/?hl=ja
X ：https://twitter.com/yoshimura0303 (八代目店主)
　　　　　　 https://twitter.com/YuikoYoshimura (女将)
　　　　　　https://twitter.com/MoyuruShibata (デザイン室)