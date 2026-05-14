【テクノア】東海エリア発、地域テクノロジーエコシステム形成へ

株式会社テクノアテクノア×ネオレックス合同 技術者・コンサルタント交流会 参加者集合写真（2026年4月24日）



株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、株式会社ネオレックス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：駒井 拓央、以下「ネオレックス」）と合同で、2026年4月24日（金）に「テクノア×ネオレックス合同 技術者・コンサルタント交流会」を開催しました。

本イベントは、岐阜と愛知を拠点とするテクノアとネオレックスが、それぞれ大切にしてきた「人を大切にする経営」と「ITを通じた価値創造」という考え方に共感したことから生まれました。単なる技術交流にとどまらず、AI時代においてエンジニアやコンサルタントに求められる力を実践的に高めるとともに、地域において高度なIT人材が育ち合い、定着していくコミュニティ形成を見据えた取り組みとして実施しました。

当日は総勢40名が参加し、企業の枠を越えて学び合いました。参加者は、事前課題のレビューや表彰、当日限定のチーム形式ミニイベント、懇親会を通じて交流を深め、それぞれの現場に持ち帰る学びを得ました。

■東海エリア発、地域テクノロジーエコシステム形成に向けた取り組み

「地域テクノロジーエコシステム」とは、地域内の IT 企業・技術人材・教育機関などが互いに連携し、人と技術が継続的に育ち合う土壌を指します。本イベントは、その実現に向けた一歩です。

テクノアとネオレックスが目指したのは、知識や技術を一方向に共有する場ではなく、技術者やコンサルタントに求められる力を、実践を通じて磨き合う場です。

地方においては、高度なIT人材の育成や定着が重要な課題となっています。今回の交流会は、企業の枠を越えて共に育てるという考え方のもと、岐阜と愛知を拠点とするIT企業が連携し、地域の中で人材が育ち合う土壌をつくる試みです。東海エリアにおける地域テクノロジーエコシステム形成の一事例として、継続的な発展を目指しています。

■2部門制の実践形式で、学びと交流の機会を創出

事前課題のレビューに真剣な表情で聞き入る参加者の様子

本イベントは、「プログラミングの基礎力向上」「課題解決力・考える力の向上」をテーマに、事前課題・当日イベント・懇親会の3つで構成して実施しました。

課題は2部門制とし、「プログラミング部門」はネオレックスが出題し、プログラミングの基礎力と解決力を問う内容としました。「思考力・要件整理部門」はテクノアが出題し、身近な業務や題材をベースに、思考力・整理力・発想力を問う内容としました。参加者は、どちらか一方の部門のみ、または両方の部門に参加できる形式とし、それぞれの専門性や関心に応じて取り組める構成としました。

当日は、事前課題の成績優秀者に対するレビューと表彰を行ったほか、当日限定のミニイベントをチーム形式で実施しました。さらに、立食形式の懇親会を通じて、部門や会社を越えた交流の機会を設けました。このように、事前準備から当日の振り返り、参加者同士の対話までを一体化することで、単なる交流にとどまらない実践型イベントとしました。

■技術力に加え、課題設定力・要件整理力・協働力にも着目

課題に取り組む参加者が、チームごとに意見を交わす交流会の様子

本イベントでは、本質的な課題を見抜く力、不完全な情報の中で意思決定する力、そして他者と協働しながら価値を生み出す力に着目しました。プログラミング力そのものに加え、課題設定や要件整理といった上流工程の力も含めて、技術者・コンサルタント双方に求められる能力を磨くことを目指した点が特徴です。参加者は、実務に近い視点で考え、解き、対話するプロセスを通じて、自身の強みや課題を見つめ直しました。

■今後は継続的な「場」として発展へ

本取り組みは、単発のイベントとして終わらせるのではなく、今後も継続的な「場」として発展させていく予定です。今後は、開発部門に限らない他部門での交流拡大、プログラミングコンテストなど周辺大学の学生にもご参加いただくイベントへの発展、若手エンジニアや学生の参加促進などを通じて、企業横断で学び合う文化を地域に根づかせていきます。

将来的には、「企業の枠を越えて人材を共に育てる」という考え方のもと、東海エリアにおいて高度なIT人材が育ち合い、地域に定着していくコミュニティの形成を目指します。

テクノアは、こうした取り組みを通じて、地域における持続的な人材育成と地方創生にもつながる実践を進めてまいります。

■開催概要

イベント名：テクノア×ネオレックス合同 技術者・コンサルタント交流会

開催日：2026年4月24日（金）

会場：株式会社ネオレックス NX熱田神宮ビル

開催形式：事前課題＋当日イベント＋懇親会

参加人数：40名

趣旨：AI時代に求められる本質的な力を、企業の枠を越えた実践形式で磨き合うこと

■会社概要

株式会社ネオレックス

所在地：愛知県名古屋市熱田区伝馬1-4-25 ネオレックスビル

代表者：代表取締役社長：駒井 拓央 様、代表取締役 CEO：駒井 研司 様

概要：ネオレックスは、名古屋に本社を持つIT企業です。「キンタイミライ（旧バイバイタイムカード）」は、2003年にサービスを開始、大企業を中心に115社、38万人の方々の勤怠管理を担っています。

iPad向け勤怠管理アプリ「タブレットタイムレコーダー」は導入企業数9,500社以上、グッドデザイン賞を受賞。

人を幸せにするIT企業になること、マネされる会社になることを目指しており、2017年には「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において、審査委員会特別賞を受賞しました。

URL：https://www.neorex.co.jp/

■テクノアの取り組みについて

テクノアは、生産管理システム『TECHS』シリーズをはじめとするパッケージシステムによる

DX支援や、AI・IoTを活用したシステム構築を通じて、中小製造業様の経営課題の解決とDX推進を支援しています。

また、中小製造業様における生成AI活用の推進にも取り組み、システム提供と実務に寄り添った

伴走支援の両面から、持続的な成長とDX実現に貢献してまいります。

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名 (2026年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/



事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージシステムを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/aboutus/award



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