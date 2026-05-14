kintoneと生成AIが業務を革新！新講座『kintone連携 Smart at AI実践』開講

株式会社MOVED

株式会社MOVED（本社：東京都大田区、代表取締役社長：渋谷 雄大、以下MOVED）は、kintoneと生成AIを活用した業務の効率化を学べる「 kintone連携 Smart at AI実践 」講座を開講しました。

本講座は、AIの基本から実務への適用方法までを体系的に学ぶことができ、業務で活用できるレベルのスキル習得を目指す実践型研修です。

■開講の背景

近年、ChatGPTなどの生成AIの普及に伴い、業務効率化や生産性向上に対する期待が高まっています。

一方で、

・AIを業務にどのように組み込めばよいか分からない

・ツールを使用している、実務に活かしきれていない

といった課題を抱える方も多く見られます。

このような背景から、MOVEDではkintoneと生成AIを組み合わせた実践的な活用スキルを習得できる講座として、本講座を開講しました。

■kintoneで生成AIの機能を最大限利用するプラグイン｜Smart at AI

M-SOLUTIONS株式会社の「 Smart at AI for kintone Powered by GPT 」 （以下: Smart at AI） は、kintoneでより高度なAI活用が可能となるプラグインです。

Smart at AI を導入することで、簡単・安全・効率的にkintone内でChatGPTなどの生成AIが利用可能になります。



サービスサイト：https://smartat.jp/kintone-solution/ai/

■研修の特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52317/table/63_1_04296fb02204e00e06c26be043c36c07.jpg?v=202605141051 ]

こんなお悩みありませんか？

・今まで溜まったFAQを活用したいが、量が多く分析に着手できない

・ChatGPTで作成した文章をkintoneに転記する手間が発生している

・顧客ごとの条件が異なり、提案書作成に時間がかかる

・AIを業務どう組み込めばよいか分からない

クラウドユニバーシティのSmart at AI実践講座は、機能の理解やプロンプト生成に留まらず、AIの得意・不得意を理解し、業務の中に適した形で利用できることを目指した実践型研修です。



ハンズオン中心の研修で、実務にすぐ応用できるスキル習得を目指します。

また、Smart at AIの有料版を実際に操作しながら学習できる点も大きな特徴です。



※本講座は、Smart at AIの開発提供元であるM-SOLUTIONS株式会社と連携して制作しています。

※弊社MOVEDは、M-SOLUTIONS株式会社の Smart at AI の認定コンサルタントに就任しています

■研修概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52317/table/63_2_ea70fb3695b711627b9e55cb80e024bd.jpg?v=202605141051 ]

本講座の公開研修は、2026年5月22日（金）より開講いたします。



AIを「試す」から「業務で使う」へ。その一歩として、ぜひ本講座をご活用ください。

詳細・お申し込みは上記サービスページよりご確認いただけます。

■会社概要

会社名：株式会社MOVED

所在地：東京都大田区東雪谷4-22-14

代表者：渋谷 雄大

設立：2018年9月

事業内容：

プレゼンテーション研修に関する事業

プレゼンテーション・コミュニケーションスキルに関するセミナー・講演事業

IT業務改善支援に関する事業

クラウドユニバーシティの運営事業

イベント支援に関する事業

WEBマーケティング支援に関する事業

URL：https://www.moved.co.jp