台東区内での共創を開始。区内の未活用素材から生まれたエシカルジン『Distiller’s CUT TAITO ACTION with Bistro NOHGA』発売

エシカル・スピリッツ株式会社

エシカル・スピリッツ株式会社（本社：東京都台東区 / 代表取締役CEO：小野力 / 以下 エシカル・スピリッツ）は、運営する蒸留所「東京リバーサイド蒸溜所」が位置する台東区内での地域共創を開始しました。蒸留所に余留として残されたアルコールをベースに用いたエシカルジンシリーズ『Distiller’s CUT（ディスティラーズカット）』より、同区に位置する「ノーガホテル 上野 東京（以下 ノーガホテル上野）」内レストラン「ビストロ・ノーガ」でのジンジャーシロップ製作時に生じた残渣をアップサイクルしたジン『Distiller’s CUT TAITO Action with Bistro NOHGA（ディスティラーズカット タイトウアクション ウィズ ビストロ・ノーガ）』を製造しました。

5月13日(水)より、「ビストロ・ノーガ」での提供を中心に、台東区内で限定販売いたします。

なお、エシカル・スピリッツでは、「東京リバーサイド蒸留所併設オフィシャルストア」および「Bar&Dining Stage」にて販売いたします（公式オンラインショップでの販売は行いません）。

蒸留所に残されたスピリッツを蒸留したエシカルジン『Distiller’s CUT』

ジンの蒸留において、製品化されない蒸留の最初と最後の部分をベーススピリッツとして、新たにボタニカルを加え、再び蒸留し、製品化したジンシリーズ『Distiller’s CUT』。

ジンの蒸留の際、味わいを司る最も大切な工程のひとつに「カット」というものがあります。美味しいジンを造るために、あえて蒸留液の始め（ヘッド）と終わり（テール）の部分を別のタンクに切り出し、蒸留家が香りを確かめながら製品化する部分を見極めます。

日本酒スピリッツや酒粕焼酎を原酒とした『LAST』など、さまざまなジンを蒸留するなかで、カットされて製品化されることなく残されていた「ヘッド」と「テール」。蒸留家たちによる数々のカットから生まれた「東京リバーサイド蒸溜所」ならではの一杯として、『Distiller’s CUT』と名付けました。バージョンごとに味わいが異なる数量限定のジンシリーズとして、台東区内でのみ販売しております。

『Distiller’s CUT TAITO Action with BISTRO NOHGA』では、「ビストロ・ノーガ」の生姜の搾りかすに着目

エシカル・スピリッツは、多様な“もったいない素材”を利活用したクラフトジンを製造してきました。「ビストロ・ノーガ」が同社のサステナブルな理念に共感し、これまでジンジャーシロップづくりにおいて廃棄していた搾りかすにあたる残渣に着目。アップサイクルによる新たな価値創造を目指し、この度のエシカルジン『Distiller’s CUT TAITO Action with Bistro NOHGA』の共同開発に相成りました。

ジンジャーとスパイスの刺激とハーブのグリーンな清涼感が心地よく交わった甘口のジンに仕上がっています。

＜ラベルデザイン＞

台東区のアートギャラリー兼ワインバー「Atelier Cork & Tip」（久保友則氏）監修のもと、ホテル開業 5 周年を記念して、ホテルメンバーおよびゲストが約 3,900 個のワインコルクを用いて制作したアート作品のビジュアルを、ラベルデザインに採用しました。

『廃棄されるコルクを価値あるものへ』という「Atelier Cork &Tip」の想いが、エシカル・スピリッツの掲げる『Nothing isMeaningless ─無駄なモノは、ひとつもない。 』というフィロソフィーと深く共鳴することから、本商品を象徴するデザインとして使用しています

＜製品情報＞

商品名 ：『Distiller’s CUT TAITO Action with BISTRO NOHGA』

品目 ：スピリッツ（ジン）

内容量 ： 375ml

アルコール分： 47%

ボタニカル ：スピリッツ(自社製造)、ジュニパーベリー、レモンピール、アンジェリカルート、レモングラス、リコリス、ホップ、グリーンコリアンダーシード、スペアミント、月桃、マーガオ、レモンティーツリー、ジンジャーシロップの残渣(ざんさ)

※ 温度変化などによる成分の析出で沈殿物や浮遊物が現れる場合がありますが品質には問題ございません。

ビストロ・ノーガ

ビストロ・ノーガは、「ノーガホテル上野」の 1 階にあるレストランです。地域食材と自然な製法にこだわり、日本の四季を感じるフレンチベースのコンテンポラリー料理を、驚きと感動とともにお届けしています。



＜営業時間＞

朝食 7:00-10:00

ランチ 11:30-14:00

カフェ 14:00-18:00

ディナー 18:00-22:30 (L.O. コース 20:30、フード 21:30、ドリンク 22:00)

＜店休日＞

毎週火曜日

※朝食のみ営業 (月によって変動あり。最新情報は公式サイトでご確認ください。)

NOHGA HOTEL UENO TOKYO

ノーガホテル 上野 東京は、「CRAFT Your Senses 職人の技と心に触れ、感性をひらく」をテーマに、地域の伝統工芸工房やショップとのコラボレーションを通じて、訪れるお客様にその土地ならではの文化や技術を体験していただけるよう、さまざまな取り組みを行っています。また、地元の工芸品やコラボ商品の館内での活用や販売で、地域経済の活性化にも貢献しています。さらに、特別なホテル内での展示会やイベントを通じて、地域の新しい魅力を発信するなど、宿泊のみならず、訪れる人々に忘れられない体験を提供することを目指しています。

【正式名称】 ノーガホテル 上野 東京

【総支配人】 掛川 智弥

【開業日】 2018年11月1日

【所在地】 東京都台東区東上野2丁目21-10

【TEL】 03-5816-0211（代表）

【総客室数】 127室

【施設】 レストラン 「ビストロ・ノーガ」

【公式サイト】 https://nohgahotel.com/ueno

エシカル・スピリッツ株式会社

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、

東京・蔵前から世界へ

新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。

「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指します。

＜ 1F：エシカル・スピリッツ オフィシャルストア ＞

エシカル・スピリッツが展開するクラフトジンをご購入いただけます。ボタニカルについての説明や、これまで蒸留してきたジンの ”香り” をお楽しみいただくことができます。

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

＜ 2F：Bar&Dining Stage by The Ethical Spirits ＞

エシカル・スピリッツが展開するジンを使ったオリジナルカクテルや、それぞれの味わいに合わせて開発したフードメニューなどを提供する Bar&Dining としてオープン。

Instagram：https://www.instagram.com/stage_ethicalspirits/

代表取締役CEO：小野力

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-9-3-4F

創業：2020年

事業：酒類(スピリッツ)の企画・製造および販売

取得免許：スピリッツ製造

コーポレートサイト：https://ethicalspirits.jp/

LASTブランドサイト：https://last.ethicalspirits.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.ethicalspirits.jp/

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

X（Twitter）：https://x.com/ethical_spirits