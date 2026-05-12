Antec、コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース「ST20M」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケースAntec ST20Mを2026年5月16日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆ST20M
ST20Mは、ガラスパネル非搭載の静音型ミドルタワーPCケースです。ケースファンは1基のみでコンパクトでコストパフォーマンスに優れています。最大265mmを確保した拡張カードスペース、高さ150mmまでのCPUクーラーを搭載でき、1つの3.5/2.5インチ併用ベイ、1つの2.5インチ専用ベイを備えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349072/images/bodyimage1】
◆ST20M 製品特徴
・1基の120mmファン搭載に対応
搭載可能ファンは120mmリアファン1基のみとなります。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0×1、USB 2.0×1、オーディオ in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
ST20M
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-st20m/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Antec-ST20M.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆ST20M
ST20Mは、ガラスパネル非搭載の静音型ミドルタワーPCケースです。ケースファンは1基のみでコンパクトでコストパフォーマンスに優れています。最大265mmを確保した拡張カードスペース、高さ150mmまでのCPUクーラーを搭載でき、1つの3.5/2.5インチ併用ベイ、1つの2.5インチ専用ベイを備えています。
◆ST20M 製品特徴
・1基の120mmファン搭載に対応
搭載可能ファンは120mmリアファン1基のみとなります。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0×1、USB 2.0×1、オーディオ in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
ST20M
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-st20m/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Antec-ST20M.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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