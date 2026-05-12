au LTE-M網対応・給電不要のGPSトラッカー「TR-520」を発売

株式会社GISupply

株式会社GISupply（本社：北海道上川郡東川町、代表取締役：北岡 智）は、au LTE-M通信網を利用した給電不要のGPSトラッカー「TR-520」を2026年5月12日より発売いたしました。

「TR-520」は、重機・建設機械・農業機械・仮設資材など、屋外で利用される設備・資産の位置管理に最適化されたLTE-M対応GPSトラッカーです。

au LTE-M網対応GPSトラッカー「TR-520」

給電工事不要のバッテリー駆動型でありながら、IP69K対応の高い防水・防塵性能を備え、泥・雨・粉塵・高圧洗浄環境など、過酷な現場環境でも利用可能です。

■ au LTE-M網を利用し広域エリアに対応

・TR-520はau LTE-M通信網を利用しています。

・LoRaのような基地局設置が不要で、建設現場、農地、山間部など幅広いエリアで利用可能です。

■ 給電不要で簡単設置

・給電工事不要のため、重機・農機・仮設設備などへ簡単に設置できます。

・別機材への付け替えも容易で、現場状況に応じた柔軟な運用が可能です。

■ 重機利用を想定したIP69K対応

・TR-520はIP69K対応の防水・防塵性能を備えています。

・泥・降雨・粉塵・高圧洗浄など、重機や農機特有の過酷環境下でも利用可能です。

■ 想定利用シーン

建設重機の位置管理

建機レンタル資産管理

農業機械の所在確認

除雪車管理

仮設資材管理

山間部設備管理

■ 製品ページ

https://www.trackers.jp/products_tr-520.html

■ 会社概要

会社名：株式会社GISupply

所在地：北海道上川郡東川町南町3丁目8番15号

URL：https://www.trackers.jp/