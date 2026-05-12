TVアニメ【推しの子】より、「ルビー」が猫メイド姿のフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、『【推しの子】ルビー 猫メイドver. 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●【推しの子】ルビー 猫メイドver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201616&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■あみあみ実店舗サイト

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■【推しの子】ルビー 猫メイドver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,450円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：ユニオンクリエイティブ

【スケール】約1/6

【サイズ】全高：約270mm

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

原型：Agito

PAINT：磯貝祐太

ヘッドドレスや洋服、そして尻尾に結ばれた黒いリボンが印象的なオリジナルコスチュームは、ルビーの愛らしさをより一層引き立てます。

ふんわりと広がるスカートやエプロンは、柔らかな質感を丁寧に表現。

背中にあしらわれた大きなリボンも、後ろ姿まで抜かりない可愛さを演出しています。

さらに、別売りの限定版と組み合わせることで表情の付け替えが可能。

シーンに合わせて多彩なルビーの魅力を楽しめます。

同シリーズの有馬かな(別売り)と並べて飾れば、作品の世界観がぐっと広がり、より一層華やかに。

※限定版の表情パーツは付属いたしません。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

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(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

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