Financial Free Collegeが「資産運用EXPO【夏】」に出展

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター)のグループ会社である株式会社Financial Free College（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川亮、以下Financial Free College）は、東京ビッグサイトにて2026年5月15日（金）～17日（日）に開催される「資産運用EXPO【夏】」にブース出展することをお知らせいたします。【ブース番号：1-28】

ライオンじゅんさん・ファンダ博士による無料セミナーを連日開催

Financial Free Collegeのブースでは、1時間に1回、20分程度のミニセミナーを開催いたします。

「ライオンじゅんさん」こと金盛潤一氏と、「ファンダ博士」こと松本侑氏が登壇。「手軽に始められる堅実な米国株投資」をテーマに、FIRE(早期経済的自立)や老後に向けたセルフ年金の作り方など、関心の高いテーマを取り上げます。参加者の皆さまからの質問にお応えする時間も設ける予定です。

■セミナー開催スケジュール

開催時間：各日 11:00／12:00／13:00／14:00／15:00／16:00

会 場 ：Financial Free Collegeブース内【ブース番号：1-28】

参加方法：事前申込不要・参加無料

参加特典：書籍『世界一堅実にFIREする米国株投資』

※セミナーの内容は同一内容です。

※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※参加特典は、なくなり次第終了とさせていただきます。

■登壇者

金盛 潤一（ライオンじゅんさん）

1991年生まれ。富山県出身。大阪大学、大阪大学大学院を経て新卒で商社に勤務。その後、保険外交員→個人投資家として独立。30歳で投資運用金額6000万円。32歳で運用額2億円を超えFIREを達成。現在はFFCにて講師業に情熱を注ぐ。

松本 侑（ファンダ博士）

大学卒業後メガバンクに就職し、投資に興味を持つ。米国株投資で資産1億円を達成。ファンダメンタルズ分析が得意で、多くのテンバガーを発掘してきた。趣味はアンティークコイン収集。

セミナー参加者全員に「ライオン兄さん」著書をプレゼント

さらに、セミナーにご参加いただいた方全員に、書籍『世界一堅実にFIREする米国株投資』をプレゼントいたします。著者は、SNSの総フォロワー数70万人以上、2冊連続10万部超のベストセラー著者である「ライオン兄さん」こと、山口貴大氏です。堅実な米国株投資の手法とFIREへの道筋を、初心者にもわかりやすく解説した一冊です。米国株投資の基礎知識から、無理なく続けられる積立戦略、出口戦略までを体系的にまとめており、投資未経験の方でも一冊でFIREの全体像が掴める内容となっています。

「資産運用EXPO【夏】」概要

資産運用EXPOは、日本最大級の資産運用イベントとして、株式、不動産、保険、金などの投資商品が一堂に会します。著名講師のセミナーや専門家への相談が可能で、投資初心者から上級者まで、自分に合った運用方法を見つけられる場です。

会期 ：2026年5月15日（金）～17日（日）

開催時間 ：10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

場所 ：東京ビッグサイト 東7ホール

公式サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

株式会社Financial Free College

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営し、「経済的自由を実現する力」を身につける教育プログラムを提供。本プログラムでは、米国株を中心としたインデックス運用をベースに、受講者の投資目的やリスク許容度に応じた資産形成戦略を体系的に学べます。特定銘柄に依存しない「再現性の高い手法」にこだわり、個人が主体的に判断・実行できるようになる力の醸成を重視しています。投資だけでなく、起業や副業といった「収入の複線化」にも視野を広げており、長期的に安定した資産構築を支援しています。

■会社概要

社名 ：株式会社Financial Free College

所在地 ：東京都渋谷区神南1-4-9

代表者 ：小川 亮

設立 ：2026年2月

事業内容 ：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営

HP ：https://financial-free-college.jp/