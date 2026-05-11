ラベンダーカラーでくすみを補正。透きとおる肌へと導くトーンアップベースがアピューから新登場！

株式会社ミシャジャパン

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」は、ラベンダーカラーでくすみをカバー*するトーンアップベース「アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー」を2026年5月11日（月）より全国のハンズにて数量限定発売いたします。※一部取り扱いのない店舗がございます。

■ラベンダーカラーでくすみをカバー*

■SPF50+PA++++の日焼け止めクッション

■うるおいロックする保湿ベース

■ベースメイク密着度UP

アピュー ウォーターロックシリーズ

皮脂によるテカリやベタつきが気になる肌のためのベースメイクシリーズです。

皮脂をしっかり吸着してテカリをおさえつつ、保湿成分配合で乾燥感のないつけ心地に。

サラサラな肌が長時間つづく、テカリが気になる方におすすめのベースラインシリーズ。

製品情報

アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー

SPF50+PA++++

価格：2,750円（税込）/2,500円（税抜）

発売日：2026年5月11日（月）数量限定発売

取扱店舗：ハンズ限定※一部取り扱いのない店舗がございます。

ハンズネットストア：https://hands.net/

製品特徴

ラベンダーカラーでくすみをカバー*

ラベンダーに少しホワイトが混ざったラベンダーカラーが黄ぐすみを色補正*しながら自然にトーンアップ*。

そうすることで肌の色ムラ少なく均一で、肌ノイズの少ない透き通った肌*へと違づけます。

SPF50+PA++++の日焼け止めクッション

メイク下地と日焼け止めの役割はもちろん、外出先での日焼け止めの塗り直しやダークニング対策も、付属のパフでサッとひと塗り。

うるおいロックする保湿ベース

肌にみずみずしさを満たす10種類のヒアルロン酸*¹と、“自然の保護膜”と呼ばれるエクトイン*²を贅沢に配合。水分レイヤーでうるおいを閉じ込め、乾燥から守ります。

ベースメイク密着度UP

しっとりとしたうるおいで肌を包み込みながら、キメをなめらかに整え、次に重ねるメイクの密着力とノリを一段と高めます。

ブランドA‘pieu（アピュー）について

"STAY,PURE."ときめく瞬間を楽しみ、純粋な自分であり続けるための韓国コスメブランド。「A’pieu」は、「初めて」を意味する「A」と、「基本」を意味するフランス語「pieu」を組み合わせ、初めてコスメに触れるときめきをいつまでも届けたいと願いを込めました。魅力的な使い心地とお肌をいたわる成分、トレンド感のあるデザインで、一歩先を見据えた遊び心のあるアイテムを提案するブランドです。

*メイクアップ効果による *¹ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、ジメチルシラノールヒアルロネート *²保湿成分