「【相続セミナー】弁護士が解説　国際相続の基礎知識～フィリピン編～」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年5月19日（火）より「【相続セミナー】弁護士が解説 国際相続の基礎知識～フィリピン編～」セミナーを開催いたします。

フィリピンの遺産承継には、日本と異なる独自の法体系が立ちはだかります。本セミナーでは、不動産所有も多い同国に焦点を当て、本国法主義の基本から外国人による所有制限について、弁護士が詳しく解説します。また、実務の要となる「裁判外分割」から、生前対策としての信託の活用まで、複雑な現地手続についても学びます。

セミナー概要

【相続セミナー】弁護士が解説 国際相続の基礎知識～フィリピン編～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260519?k3ad=prt

■セミナータイトル：【相続セミナー】弁護士が解説 国際相続の基礎知識～フィリピン編～

■開催日（期間）：2026年5月19日（火）11時30分～2026年5月25日（月）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：3,000円（税込）

■定員：なし

■講演トピック：

・フィリピン相続法概要

・裁判所における相続手続き

・裁判外分割と信託の活用

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260519?k3ad=prt申込期限：2026年5月15日（金）17時00分古田 雄哉（ふるた ゆうや）先生古田 雄哉（ふるた ゆうや）先生OneAsia法律事務所 大阪オフィスパートナー弁護士

2014年に弁護士登録後、兵庫県内の法律事務所で支店長を務め、国内の相続案件を含め多数の民事訴訟に対応。2020年にOne Asia法律事務所大阪オフィスのパートナー弁護士として参画後は、労務を中心とした企業法務全般に携わるほか、シンガポール、タイ、フィリピン等に関する国際相続に関する業務にも対応している。

山本 博人（やまもと ばくと）先生山本 博人（やまもと ばくと）先生OneAsia法律事務所 東京オフィスアソシエイト弁護士

2022年に弁護士登録後、労働法関係、金融関係法の業務を中心に、株主総会対応、M＆A、訴訟等の紛争対応、ベンチャー企業のIPO支援など、国内企業法務全般に携わる。近時では、国内相続に関する手続き支援、海外拠点弁護士と連携して国際相続に関する相談にも対応している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

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