「違いはメニューだけじゃなかった」日本人の朝ごはん、世代を映す″山型ストーリー″｜1,000人調査
朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査
アイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）が運営するランキングサイト「Rank+（ランクプラス）」は、全国20～50代の男女1,000人に「朝ごはん事情」について調査を実施しました。
その結果、日本人の朝ごはんは年代によって大きく変化することが判明。「シンプル和食」を好む20代から、「フル和食」が定着する40代、そして「パン食回帰」が起きる50代まで──朝ごはんは、世代ごとのライフステージや生活リズムを映し出す"山型ストーリー"を描いていました。
さらに、世代差はメニューだけにとどまらず、「食べる頻度」や「男女のバランス」にまで及ぶことが判明。中でも、朝食を食べない派の割合がもっとも高いのは20代女性で39.2%、ほぼ4割が朝食を食べていないという、意外な結果が出ました。
■ 調査結果のポイント
年代別｜朝食の組み合わせTOP１
ポイント１.メニューは"山型"に変化
20代・30代はシンプル和食（ごはん＋卵料理など、ミニマムな組み合わせが中心）。40代でフル和食化（味噌汁が加わり、家庭の朝食らしい構成に変化）。そして50代では一転、パン食回帰の傾向が見られました。日本人の朝ごはんは、世代を映すように形を変えていました。
【関連記事】朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-generation-ranking/)
ポイント２.
食べない派No.1は20代女性、ほぼ4割が朝食抜き
朝食を食べない派の割合を年代×性別で見ると、もっとも高かったのは20代女性（39.2%）。男女・全年代のなかで突出した数字となりました。30代以降は男性の方が食べない傾向にあるのに対し、20代だけは女性が男性を上回る結果に。
一方、50代女性は8割超が食べる派。食べない派は12.0%にとどまり、「同じ女性でも世代で別世界」というほどの差が浮かび上がりました。
年代・性別│食べない派の割合グラフ
さらに、朝食を食べる派の半数以上が「食べると集中力が上がる」と回答しており、世代によってパフォーマンス意識にも差が出ています。
【関連記事】みんなの朝ごはん、毎日5割・食べない2割──残り3割は？1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-habit-ranking/)
和食派・洋食派│意外な朝食メニュー
ポイント３.和食派・洋食派の意外な実態
朝ごはんを「和食派」「洋食派」と答えた人それぞれに実際のメニューを聞いたところ、イメージとは違うリアルが見えてきました。和食派でも"完全和食"の組み合わせ（ごはん＋味噌汁＋焼き魚や納豆）を食べているのは半数以下。一方、洋食派の朝ごはんはトーストとシンプルな組み合わせが中心で、サラダを食べている人は2割以下でした。"和食らしさ"も"洋食らしさ"も、思ったより簡素なのが現代の朝ごはんのリアルでした。
【関連記事１.】和食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-washoku-ranking/)
【関連記事２.】洋食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-youshoku-ranking/)
■ 調査の概要
調査方法 ：インターネット調査（Freeasy）
調査対象 ：全国20～59歳男女
有効回答数：1,000人(男性500人・女性500人)
調査期間 ：2026年4月24日
調査主体 ：アイブリッジ株式会社（Rank+編集部）
詳細な調査結果は以下のページでご覧いただけます。
・朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-generation-ranking/)
・みんなの朝ごはん、毎日5割・食べない2割──残り3割は？1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-habit-ranking/)
・和食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-washoku-ranking/)
・洋食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-youshoku-ranking/)
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サービス名：Rank+
公開日 ：2026年4月15日
URL ：https://rankplus.co.jp/
内容 ：ユーザーアンケートをもとにしたランキング情報サイト
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社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
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