「違いはメニューだけじゃなかった」日本人の朝ごはん、世代を映す″山型ストーリー″｜1,000人調査

アイブリッジ株式会社朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査

アイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）が運営するランキングサイト「Rank+（ランクプラス）」は、全国20～50代の男女1,000人に「朝ごはん事情」について調査を実施しました。

その結果、日本人の朝ごはんは年代によって大きく変化することが判明。「シンプル和食」を好む20代から、「フル和食」が定着する40代、そして「パン食回帰」が起きる50代まで──朝ごはんは、世代ごとのライフステージや生活リズムを映し出す"山型ストーリー"を描いていました。

さらに、世代差はメニューだけにとどまらず、「食べる頻度」や「男女のバランス」にまで及ぶことが判明。中でも、朝食を食べない派の割合がもっとも高いのは20代女性で39.2%、ほぼ4割が朝食を食べていないという、意外な結果が出ました。

■ 調査結果のポイント

年代別｜朝食の組み合わせTOP１ポイント１.メニューは"山型"に変化

20代・30代はシンプル和食（ごはん＋卵料理など、ミニマムな組み合わせが中心）。40代でフル和食化（味噌汁が加わり、家庭の朝食らしい構成に変化）。そして50代では一転、パン食回帰の傾向が見られました。日本人の朝ごはんは、世代を映すように形を変えていました。

【関連記事】朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-generation-ranking/)

ポイント２.食べない派No.1は20代女性、ほぼ4割が朝食抜き

朝食を食べない派の割合を年代×性別で見ると、もっとも高かったのは20代女性（39.2%）。男女・全年代のなかで突出した数字となりました。30代以降は男性の方が食べない傾向にあるのに対し、20代だけは女性が男性を上回る結果に。

一方、50代女性は8割超が食べる派。食べない派は12.0%にとどまり、「同じ女性でも世代で別世界」というほどの差が浮かび上がりました。

年代・性別│食べない派の割合グラフ

さらに、朝食を食べる派の半数以上が「食べると集中力が上がる」と回答しており、世代によってパフォーマンス意識にも差が出ています。

【関連記事】みんなの朝ごはん、毎日5割・食べない2割──残り3割は？1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-habit-ranking/)

和食派・洋食派│意外な朝食メニューポイント３.和食派・洋食派の意外な実態

朝ごはんを「和食派」「洋食派」と答えた人それぞれに実際のメニューを聞いたところ、イメージとは違うリアルが見えてきました。和食派でも"完全和食"の組み合わせ（ごはん＋味噌汁＋焼き魚や納豆）を食べているのは半数以下。一方、洋食派の朝ごはんはトーストとシンプルな組み合わせが中心で、サラダを食べている人は2割以下でした。"和食らしさ"も"洋食らしさ"も、思ったより簡素なのが現代の朝ごはんのリアルでした。

【関連記事１.】和食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-washoku-ranking/)

【関連記事２.】洋食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-youshoku-ranking/)

■ 調査の概要

調査方法 ：インターネット調査（Freeasy）

調査対象 ：全国20～59歳男女

有効回答数：1,000人(男性500人・女性500人)

調査期間 ：2026年4月24日

調査主体 ：アイブリッジ株式会社（Rank+編集部）

詳細な調査結果は以下のページでご覧いただけます。

・朝食メニューランキング｜年代で変わる日本人の朝ごはん1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-generation-ranking/)

・みんなの朝ごはん、毎日5割・食べない2割──残り3割は？1,000人調査(https://rankplus.co.jp/breakfast-habit-ranking/)

・和食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-washoku-ranking/)

・洋食派が選んだ！朝ごはん定番メニューランキング(https://rankplus.co.jp/breakfast-youshoku-ranking/)

■ 今後の展望

Rank+では、引き続き取り上げるテーマの幅を広げながらデータに基づく独自コンテンツの発信を続けるとともに、SNS動画コンテンツとの連携を強化し、より多くのユーザーの「ちょっといい選択」を後押しします。

■ 公式SNSアカウント

YouTube

https://www.youtube.com/@rankplus_jp

Instagram

https://www.instagram.com/rankplus_jp/

X

https://x.com/rankplus_jp

※ランキング記事のショート動画・リール動画を順次公開中です。

■ サービス概要

サービス名：Rank+

公開日 ：2026年4月15日

URL ：https://rankplus.co.jp/

内容 ：ユーザーアンケートをもとにしたランキング情報サイト

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/



お問い合わせ先

Rank+編集部

Mail：media@ibridge.co.jp